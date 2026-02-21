Видео
Україна
Новости Армия Экономика
Видео

Кредитные каникулы для военных — как "заморозить" проценты и штрафы

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 11:00
Кредитные каникулы для военных — как оформить льготу и для каких займов она не действует
Кредитные льготы для военных. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Все военнослужащие — контрактники, мобилизованные, резервисты — могут оформить кредитные льготы. С первого дня службы они имет право не платить проценты и штрафы по банковским займам.

О порядке оформления кредитных каникул и на какие займы они не распространяются, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как работает и сколько действует кредитная льгота

Украинские защитники на время прохождения службы освобождаются от уплаты процентов и штрафов по кредитам. Льгота также распространяется на жен (мужей) военнослужащих. То есть банки не имеют права начислять таким лицам:

  • пеню;
  • штрафы;
  • проценты за пользование кредитом.

Срок действия льготы зависит от формы военной службы. Мобилизованные и резервисты могут оформить так называемые кредитные каникулы уже с первого дня призыва и пользоваться ими до момента увольнения. Место несения службы при этом не имеет значения — это может быть как линия фронта, так и тыловая часть.

В то же время для контрактников и тех, кто находится на других видах службы, правила отличаются. Они могут воспользоваться кредитной льготой только при условии участия в боевых действиях или мероприятиях по обороне (хотя бы один день или во времена АТО и ООС, или после 24 февраля 2022 года).

Военные-контрактники, которые все время службы находились в тылу, воспользоваться кредитными каникулами не смогут. Льгота также не доступна иностранцам и лицам без гражданства.

На какие кредиты не распространяется льгота

Банки не могут останавливать начисление процентов, пени и штрафов по кредитам, которые взяты для покупки:

  • автомобилей;
  • жилья (в том числе недостроев);
  • энергетического оборудования (фотоэлектрических модулей, ветровых электроустановок с гибридными инверторами).

Речь идет о случаях, когда проценты по таким займам уже компенсирует государство или третьи лица.

Как военному оформить кредитные каникулы

Чтобы приостановить начисление процентов, штрафов и пени по кредиту, военнослужащий или его жена должна обратиться в банк с соответствующим заявлением и пакетом документов, в который входят:

  • военный билет или удостоверение офицера;
  • справка по форме 5 (о прохождении службы);
  • выписка из приказа о назначении (если в справке ф.5 не указан вид службы);
  • свидетельство о браке (если льготу оформляет жена/муж).

Контрактникам, кроме указанного, также надо приложить справку, подтверждающую участие в боевых действиях/мероприятиях по обороне — форма 12 или форма 6. Все эти документы выдает воинская часть

Ранее мы рассказывали, что делать, если воинская часть отказывается выдавать справку формы 6, которая является одним из ключевых документов для получения статуса УБД. Именно в ней указывается, что военнослужащий принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Также узнавайте, почему Пенсионный фонд может слишком долго рассматривать заявление на льготу от УБД. Чаще всего это происходит из-за того, что большинство заявителей не знают об одном важном нюансе.

кредиты банки штрафы военные льготы
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
