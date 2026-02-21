Кредитные каникулы для военных — как оформить льготу и для каких займов она не действует

Кредитные льготы для военных. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Все военнослужащие — контрактники, мобилизованные, резервисты — могут оформить кредитные льготы. С первого дня службы они имет право не платить проценты и штрафы по банковским займам.

О порядке оформления кредитных каникул и на какие займы они не распространяются, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как работает и сколько действует кредитная льгота

Украинские защитники на время прохождения службы освобождаются от уплаты процентов и штрафов по кредитам. Льгота также распространяется на жен (мужей) военнослужащих. То есть банки не имеют права начислять таким лицам:

пеню;

штрафы;

проценты за пользование кредитом.

Срок действия льготы зависит от формы военной службы. Мобилизованные и резервисты могут оформить так называемые кредитные каникулы уже с первого дня призыва и пользоваться ими до момента увольнения. Место несения службы при этом не имеет значения — это может быть как линия фронта, так и тыловая часть.

В то же время для контрактников и тех, кто находится на других видах службы, правила отличаются. Они могут воспользоваться кредитной льготой только при условии участия в боевых действиях или мероприятиях по обороне (хотя бы один день или во времена АТО и ООС, или после 24 февраля 2022 года).

Военные-контрактники, которые все время службы находились в тылу, воспользоваться кредитными каникулами не смогут. Льгота также не доступна иностранцам и лицам без гражданства.

На какие кредиты не распространяется льгота

Банки не могут останавливать начисление процентов, пени и штрафов по кредитам, которые взяты для покупки:

автомобилей;

жилья (в том числе недостроев);

энергетического оборудования (фотоэлектрических модулей, ветровых электроустановок с гибридными инверторами).

Речь идет о случаях, когда проценты по таким займам уже компенсирует государство или третьи лица.

Как военному оформить кредитные каникулы

Чтобы приостановить начисление процентов, штрафов и пени по кредиту, военнослужащий или его жена должна обратиться в банк с соответствующим заявлением и пакетом документов, в который входят:

военный билет или удостоверение офицера;

справка по форме 5 (о прохождении службы);

выписка из приказа о назначении (если в справке ф.5 не указан вид службы);

свидетельство о браке (если льготу оформляет жена/муж).

Контрактникам, кроме указанного, также надо приложить справку, подтверждающую участие в боевых действиях/мероприятиях по обороне — форма 12 или форма 6. Все эти документы выдает воинская часть

