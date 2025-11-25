Пенсии в Украине — кому из граждан начислят дополнительную выплату до конца года

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

До конца текущего года государство выплатит некоторым гражданам дополнительную пенсионную выплату. Известно, в каких случаях можно ожидать соответствующие начисления и каковы правила оформления.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто получит дополнительную пенсионную выплату в 2025 году

Согласно законодательным нормам, дополнительную пенсионную выплату предоставят гражданам, которые являются членам семьи умершего пенсионера.

Как объясняют в ПФУ, сумма пенсии, на которую имел право пенсионер и осталась недополученной из-за его смерти, должна выплачиваться членам его семьи, которые жили вместе на день смерти, в частности, нетрудоспособным родным, которые были на его содержании.

Органы Пенсионного фонда недополученную пенсию выплачивают путем зачисления средств на банковские счета заявителей. При отсутствии у получателя текущего банковского счета, средства могут отправить через международную платежную систему "Быстрая копейка". После чего деньги можно будет получить в любом отделении Ощадбанка, предоставив паспорт и идентификационный код.

Какие документы необходимо подготовить для выплаты

Граждане, имеющие право на выплаты, должны по собственной инициативе подать заявление лично в отделении ПФУ или дистанционно через портал. Кроме заявления, заранее нужно подготовить следующие документы:

свидетельство о смерти;

документ, где подтверждаются родственные связи;

паспорт гражданина, который является заявителем;

реквизиты счета в банке;

документы, подтверждающие факт проживания заявителя с умершим.

Нетрудоспособные члены семьи должны дополнительно подать документ с подтверждением пребывания на содержании умершего.

В Украине каждый год сокращается количество пенсионеров. По информации ПФУ, за девять месяцев года пожилых людей, получавших пенсии, уменьшилось на более чем 140 тысяч человек.

