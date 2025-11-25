Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Додаткові суми від ПФУ — кому нарахують до кінця року

Додаткові суми від ПФУ — кому нарахують до кінця року

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 06:10
Оновлено: 10:05
Пенсії в Україні — кому з громадян нарахують додаткову виплату до кінця року
Жінка похилого віку. Фото: Freepik

До кінця поточного року держава виплатить деяким громадянам додаткову пенсійну виплату. Відомо, в яких випадках можна очікувати на відповідні нарахування та які правила оформлення.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама
Читайте також:

Хто отримає додаткову пенсійну виплату у 2025 році

Згідно із законодавчими нормами, додаткову пенсійну виплату нададуть громадянам, які є членам сім’ї померлого пенсіонера.

Як пояснюють у ПФУ, сума пенсії, на яку мав право пенсіонер і залишилась недоотриманою через його смерть, має виплачуватися членам його родини, які мешкали разом на день смерті, зокрема, непрацездатним рідним, які були на його утриманні.

Органи Пенсійного фонду недоотриману пенсію виплачують шляхом зарахування коштів на банківські рахунки заявників. За відсутності в одержувача поточного банківського рахунку, кошти можуть відправити через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Після чого гроші можна буде отримати у будь-якому відділенні Ощадбанку, надавши паспорт та ідентифікаційний код.

Які документи необхідно підготувати для виплати

Громадяни, які мають право на виплати, повинні з власної ініціативи подати заяву особисто у відділенні ПФУ або дистанційно через портал. Окрім заяви, заздалегідь потрібно підготувати такі документи:

  • свідоцтво про смерть;
  • документ, де підтверджуються родинні зв'язки;
  • паспорт громадянина, який є заявником;
  • реквізити рахунку в банку;
  • документи, що підтверджують факт проживання заявника з померлим.

Непрацездатні члени родини повинні додатково подати документ з підтвердженням перебування на утриманні померлого.

В Україні щороку скорочується кількість пенсіонерів. За інформацією ПФУ, за дев’ять місяців року громадян похилого віку, які отримували пенсії, поменшало на понад 140 тисяч осіб.

Раніше ми писали, як може змінитися мінімальна пенсія 2026 року в Україні. Також відомо, які ще готують зміни для пенсіонерів. 

Ще розповідали, кому ПФУ нараховує "вікові" доплати до пенсій. Зокрема, дехто має право на нарахування 450 грн надбавки. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації