Пенсії в Україні — кому з громадян нарахують додаткову виплату до кінця року

До кінця поточного року держава виплатить деяким громадянам додаткову пенсійну виплату. Відомо, в яких випадках можна очікувати на відповідні нарахування та які правила оформлення.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто отримає додаткову пенсійну виплату у 2025 році

Згідно із законодавчими нормами, додаткову пенсійну виплату нададуть громадянам, які є членам сім’ї померлого пенсіонера.

Як пояснюють у ПФУ, сума пенсії, на яку мав право пенсіонер і залишилась недоотриманою через його смерть, має виплачуватися членам його родини, які мешкали разом на день смерті, зокрема, непрацездатним рідним, які були на його утриманні.

Органи Пенсійного фонду недоотриману пенсію виплачують шляхом зарахування коштів на банківські рахунки заявників. За відсутності в одержувача поточного банківського рахунку, кошти можуть відправити через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Після чого гроші можна буде отримати у будь-якому відділенні Ощадбанку, надавши паспорт та ідентифікаційний код.

Які документи необхідно підготувати для виплати

Громадяни, які мають право на виплати, повинні з власної ініціативи подати заяву особисто у відділенні ПФУ або дистанційно через портал. Окрім заяви, заздалегідь потрібно підготувати такі документи:

свідоцтво про смерть;

документ, де підтверджуються родинні зв'язки;

паспорт громадянина, який є заявником;

реквізити рахунку в банку;

документи, що підтверджують факт проживання заявника з померлим.

Непрацездатні члени родини повинні додатково подати документ з підтвердженням перебування на утриманні померлого.

В Україні щороку скорочується кількість пенсіонерів. За інформацією ПФУ, за дев’ять місяців року громадян похилого віку, які отримували пенсії, поменшало на понад 140 тисяч осіб.

