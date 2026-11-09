Женщины пенсионного возраста на улице. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд может неправильно рассчитать пенсию. Например, не учесть несколько лет работы, зарплату или другие данные, влияющие на размер выплат. Даже после обещанного повышения человек не почувствует прибавки в кошельке. В таком случае можно обратиться в ПФУ и попросить еще раз проверить сумму. Для этого нужно подать заявление и документы, подтверждающие право на перерасчет.

Как подготовить обращение, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на "Сеть права".

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Когда можно просить пересчитать пенсию

Пенсионный фонд может пересмотреть размер выплат, если для этого есть основания. Чаще всего люди обращаются за перерасчетом, когда:

появился дополнительный страховой стаж;

обнаружилось, что ПФУ пропустил определенные годы работы;

получили справку о зарплате, которая может повлиять на размер пенсии;

заметили ошибку в предыдущих расчетах;

изменились обстоятельства, от которых зависит размер выплаты.

Например, человек уже несколько лет получает пенсию, а затем узнает, что ему не зачли определенный период работы. Чтобы исправить ситуацию, нужно предоставить трудовую книжку, справку с предприятия или архивные документы.

Если проблема касается заработной платы до 2000 года, следует проверить, имеются ли документы, по которым этот заработок можно учесть при расчете.

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Что нужно написать в заявлении в ПФУ

Для перерасчета пенсии существует специальная форма заявления в соответствии с Правилами № 22-1. В ней необходимо указать:

фамилию, имя и отчество;

налоговый номер;

паспортные данные;

адрес проживания;

контактную информацию;

причину обращения.

Обращайте внимание на корректную формулировку вашей просьбы. Например, вместо фразы "Прошу повысить мне пенсию" лучше написать:

"Прошу провести перерасчет пенсии с учетом документов, подтверждающих дополнительный страховой стаж".

Если причина другая, нужно указать ее. Это может быть неучтенная зарплата, ошибка в документах или новые обстоятельства, дающие право на более высокую выплату.

При личном обращении заявление можно заполнить вместе с сотрудником ПФУ. Поэтому заранее писать большой текст необязательно. Главное — подготовить документы.

Какие документы нужны для перерасчета пенсии

Все зависит от причины, по которой вы просите пересмотреть выплату. Если не учли страховой стаж, понадобятся трудовая книжка, справки с предприятий, архивные документы или другие подтверждения периодов работы.

Если не учли зарплату, может понадобиться справка о заработке до 2000 года. Также подают документы о зарплате с неподконтрольных территорий или из стран СНГ, если такой заработок можно учесть.

Если ПФУ допустил ошибку, подготовьте решение о назначении или предварительном перерасчете пенсии и документы, подтверждающие неверные данные. Если же изменились обстоятельства, необходимо предоставить документы, подтверждающие право на иной размер выплаты. Например, если вы просите зачесть дополнительные годы работы, нужно подтвердить, где и когда вы работали.

То же самое касается зарплаты. Если вы хотите, чтобы фонд учел другой заработок, необходимо предоставить соответствующие справки. Но перед обращением проверьте, какие документы уже имеются в вашем пенсионном деле. Возможно, часть сведений у ПФУ уже есть, а некоторые придется доложить.

Как подать заявление на перерасчет

Есть два основных способа:

В сервисном центре ПФУ. Нужно прийти с документами и обратиться к сотруднику фонда. На месте можно уточнить, все ли в порядке, и заполнить заявление. После подачи документов обязательно получите подтверждение, что их приняли.

Нужно прийти с документами и обратиться к сотруднику фонда. На месте можно уточнить, все ли в порядке, и заполнить заявление. После подачи документов обязательно получите подтверждение, что их приняли. Через электронный кабинет ПФУ. Во многих случаях заявление можно подать на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Там можно отправить документы, не посещая учреждение, загрузить их электронные копии и получать информацию о результате рассмотрения.

Но внимательно проверяйте файлы перед отправкой. Если фото размыто, часть текста обрезана или отсутствуют страницы, проверка документов может затянуться.

Какие ошибки допускают пенсионеры при обращении

Не подтверждают просьбу документально. Например, просят засчитать несколько лет работы, но не предоставляют трудовую книжку или справку. Без этих документов ПФУ сложно проверить стаж. Не объясняют причину обращения. В просьбе увеличить пенсию не указывается сотрудникам фонда, что именно нужно пересчитать. Лучше сразу указать, какой стаж, зарплату или другие данные следует проверить. Путают даты. Ошибки в годах работы, периодах получения зарплаты или других сведениях могут повлиять на результат. Поэтому все даты нужно сверить с документами. Ограничиваются устным ответом. Иногда сотрудник ПФУ объясняет, что оснований для повышения нет, и человек на этом останавливается. Но если возник спор, лучше получить официальное письменное решение с указанием причин отказа.

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