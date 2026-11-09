Жінки пенсійного віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд може неправильно порахувати пенсію. Наприклад, не врахувати кілька років роботи, зарплату або інші дані, які впливають на суму виплат. Навіть після обіцяного підвищення людина не відчуватиме прибавку у гаманці. У такому випадку можна звернутися до ПФУ та попросити ще раз перевірити суму. Для цього потрібно подати заяву та документи, які підтверджують право на перерахунок.

Як підготувати звернення, розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Мережу права".

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Коли можна просити перерахувати пенсію

Пенсійний фонд може переглянути розмір виплат, якщо для цього є підстави. Найчастіше люди звертаються по перерахунок, коли:

з'явився додатковий страховий стаж;

виявили, що ПФУ пропустив певні роки роботи;

отримали довідку про зарплату, яка може вплинути на пенсію;

помітили помилку в попередніх розрахунках;

змінилися обставини, від яких залежить розмір виплати.

Наприклад, людина вже кілька років отримує пенсію, а потім дізнається, що їй не зарахували певний період роботи. Щоб виправити ситуацію, потрібно надати трудову книжку, довідку з підприємства або архівні документи.

Якщо проблема стосується зарплати до 2000 року, слід перевірити, чи є документи, за якими цей заробіток можна врахувати під час розрахунку.

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Що потрібно написати в заяві до ПФУ

Для перерахунку пенсії є спеціальна форма заяви за правилами Порядку №22-1. У ній потрібно вказати:

прізвище, ім'я та по батькові;

податковий номер;

паспортні дані;

адресу проживання;

контактну інформацію;

причину звернення.

Звертайте увагу на коректні формулювання вашого прохання. Наприклад, замість фрази "Прошу підвищити мені пенсію" краще написати:

"Прошу провести перерахунок пенсії з урахуванням документів, які підтверджують додатковий страховий стаж".

Якщо причина інша, потрібно вказати її. Це може бути неврахована зарплата, помилка в документах або нові обставини, які дають право на більшу виплату.

Під час особистого звернення заяву можна заповнити разом з працівником ПФУ. Тому заздалегідь писати великий текст необов'язково. Головне — підготувати документи.

Які документи потрібні для перерахунку пенсії

Усе залежить від причини, через яку ви просите переглянути виплату. Якщо не врахували страховий стаж, знадобляться трудова книжка, довідки з підприємств, архівні документи або інші підтвердження періодів роботи.

Якщо не врахували зарплату, може знадобитися довідка про заробіток до 2000 року. Також подають документи про зарплату з непідконтрольних територій або країн СНД, якщо такий заробіток можна врахувати.

Якщо ПФУ припустився помилки, підготуйте рішення про призначення чи попередній перерахунок пенсії та документи, які підтверджують неправильні дані.

Якщо ж змінилися обставини, потрібно надати документи, які підтверджують право на інший розмір виплати. Наприклад, якщо ви просите зарахувати додаткові роки роботи, потрібно підтвердити, де й коли працювали.

Так само із зарплатою. Якщо хочете, щоб фонд врахував інший заробіток, потрібно надати відповідні довідки. Ал перед зверненням перевірте, які документи вже є у вашій пенсійній справі. Можливо, частину відомостей ПФУ вже має, а деякі доведеться донести.

Як подати заяву на перерахунок

Є два основні способи:

У сервісному центрі ПФУ. Потрібно прийти з документами та звернутися до працівника фонду. На місці можна уточнити, чи всього вистачає, і заповнити заяву. Після подання документів обов'язково отримайте підтвердження, що їх прийняли.

Потрібно прийти з документами та звернутися до працівника фонду. На місці можна уточнити, чи всього вистачає, і заповнити заяву. Після подання документів обов'язково отримайте підтвердження, що їх прийняли. Через електронний кабінет ПФУ. У багатьох випадках заяву можна подати на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Там можна надіслати документи без відвідування установи, завантажити їхні електронні копії та отримувати інформацію про результат розгляду.

Але уважно перевіряйте файли перед відправленням. Якщо фото розмите, частина тексту обрізана або бракує сторінок, перевірка документів може затягнутися.

Яких помилок припускаються пенсіонери під час звернення

Не підтверджують прохання документально. Наприклад, просять зарахувати кілька років роботи, але не надають трудову книжку чи довідку. Без цих документів ПФУ складно перевірити стаж. Не пояснюють причину звернення. Прохання збільшити пенсію не говорить працівникам фонду, що саме потрібно перерахувати. Краще одразу вказати, який стаж, зарплату чи інші дані слід перевірити. Плутають дати. Помилки в роках роботи, періодах отримання зарплати або інших відомостях можуть вплинути на результат. Тому всі дати потрібно звірити з документами. Обмежуються усною відповіддю. Іноді працівник ПФУ пояснює, що підстав для підвищення немає, і людина на цьому зупиняється. Але якщо виник спір, краще отримати офіційне письмове рішення з причинами відмови.

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