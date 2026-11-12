Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

У Німеччині діє спеціальна доплата до пенсії для людей, які багато років працювали, але отримували невисокі доходи. Її розмір може сягати приблизно 500 євро на місяць. Водночас для отримання грошей потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу та відповідати вимогам щодо доходів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на DGB.

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Хто може отримати доплату до пенсії в Німеччині

У Німеччині передбачена Grundrente — спеціальна надбавка до державної пенсії для людей із тривалим страховим стажем і невисокими заробітками. Її запровадили у 2021 році, щоб підтримати громадян, які багато років працювали, виховували дітей або доглядали за родичами, але через невеликі доходи отримали низькі пенсійні виплати.

Для отримання доплати необхідно мати щонайменше 33 роки так званого страхового стажу Grundrentenzeiten. До нього можуть зараховувати періоди офіційної роботи зі сплатою обов'язкових внесків, виховання дітей, догляду за людьми, а також окремі періоди хвороби та реабілітації.

Повний розмір надбавки передбачений за наявності 35 років такого стажу. Якщо людина має від 33 до 35 років, доплату розраховують за спеціальною шкалою.

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Однак самого стажу недостатньо. Середній заробіток людини протягом трудового життя також має відповідати встановленим межам. Зокрема, для розрахунку доплати враховують періоди, коли заробіток становив щонайменше 30% середнього доходу застрахованих у Німеччині, а загальний середній показник не перевищував 80%.

Скільки грошей можуть доплатити до пенсії

Розмір Grundrente не є однаковим для всіх отримувачів. Його визначають індивідуально залежно від страхового стажу, заробітку та сплачених внесків.

За розрахунками DGB, максимальна доплата може становити приблизно 500 євро на місяць. Водночас фактична сума часто нижча. За даними Німецького пенсійного страхування, наприкінці 2024 року середній розмір такої надбавки становив близько 97 євро на місяць.

Також під час визначення остаточної суми перевіряють доходи пенсіонера та його чоловіка або дружини. У 2026 році для самотньої людини повна доплата можлива, якщо відповідний місячний дохід не перевищує 1 492 євро. Для подружжя ця межа становить 2 327 євро сукупного доходу.

Якщо дохід перевищує встановлені межі, надбавку можуть зменшити або взагалі не виплачувати. Водночас майно людини саме по собі не є підставою для відмови в Grundrente.

Чи можуть українці отримати німецьку доплату

Українці, які офіційно працювали в Німеччині та сплачували внески до місцевої пенсійної системи, також можуть цікавитися правом на Grundrente. Проте для них є важлива особливість щодо страхового стажу.

Німецьке пенсійне страхування дозволяє враховувати для виконання вимоги про 33 роки окремі періоди роботи в інших країнах ЄС, а також у державах, з якими Німеччина має відповідні міжнародні угоди. Однак Україна наразі належить до країн, з якими чинної угоди про соціальне забезпечення немає. Документ, підписаний у 2018 році, досі не набув чинності.

Тому роки роботи в Україні не можна автоматично додати до німецького страхового стажу для отримання цієї доплати. Водночас якщо людина має необхідні періоди страхування в Німеччині та інших країнах, які відповідають правилам, вона може претендувати на виплату за дотримання решти умов.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді окремі пенсіонери можуть отримати додатково від 908 до 1 038 грн. Розмір надбавки залежить від кількості дітей, яких людина виховала щонайменше до шестирічного віку. Для оформлення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати документи, що підтверджують право на неї.

Також Новини.LIVE повідомляли, що деяким пенсіонерам передбачені щомісячні доплати близько 1 500 грн. Право на такі гроші залежить від установлених законом умов і категорії отримувача. Тому пенсіонерам варто перевірити, чи належать вони до тих, кому призначають додаткову підтримку.