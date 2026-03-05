Выплаты от УВКБ ООН для переселенцев — где можно зарегистрироваться 5 марта

Мужчина и женщина преклонного возраста и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Жители одной из прифронтовых громад могут оформить от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выплаты на трехмесячный период. В четверг, 5 марта, организация открыла регистрацию для уязвимых групп граждан на предоставление финподдержки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВКБ ООН.

Кто может получить денежную помощь

Оформить финансовую поддержку от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев могут жители Хмелевской громады Сумской области. А именно следующие категории населения:

граждане со статусом ВПЛ, которые переместились в течение последних шести месяцев;

украинцы, которые вернулись на родину, после того, как были вынуждены покинуть собственные дома и переместиться за границу.

Также они должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

семья только с одним из родителей, которые имеют одного ребенка и более детей в возрасте до 18 лет или живут вместе с людьми в возрасте от 55 лет;

семью возглавляет одинокая/несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми (до 18 лет);

семья, имеющая в составе одного/нескольких членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность.

Граждане, которые получали финансовую помощь от международных организаций как ВПЛ (и с того момента прошло более трех месяцев) и после вынужденного выезда из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут также подавать заявки при наличии уязвимости.

Заявители, которые имеют критерий уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим показателям и иметь месячный доход меньше 6,3 тыс. грн на одного члена семьи.

Поддержка рассчитана на лиц, которые не получали помощь от УВКБ ООН или других благотворительных фондов с учетом критериев уязвимости.

Сумма помощи и как оформить выплаты на Сумщине

По информации представителей УВКБ ООН, гражданам предоставят по 3,6 тыс. грн (на каждого в домохозяйстве) сроком три месяца. То есть один человек получит 10,8 тыс. грн. Деньги перечислят на банковский счет.

Зарегистрироваться на выплаты 5 марта жители Хмелевской громады могут по телефону (9:00 — 16:00): 063 182 68 38.

"Вниманию жителей Хмелевской громады! Открыта запись в очередь для приема в с.Смелое и с. Хмелев на 05 марта 2026 (четверг), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Какая еще доступна поддержка весной

Также в этой области принимает заявки на финансовую помощь французская гуманитарная организация "Acted".

Принять участие в программе могут жители, которые принадлежат к одной или нескольким группам категорий, в частности, многодетные семьи с несовершеннолетними детьми, домохозяйства с детьми до двух лет, лица пожилого возраста.

Каждый в семье получит помощь в размере 3,6 тыс. грн в месяц. Выплату будут осуществлять единовременно за три месяца.

