Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финпомощь от УВКБ ООН для ВПЛ — где открыли регистрацию 5 марта

Финпомощь от УВКБ ООН для ВПЛ — где открыли регистрацию 5 марта

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 08:00
Выплаты от УВКБ ООН для переселенцев — где можно зарегистрироваться 5 марта
Мужчина и женщина преклонного возраста и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Жители одной из прифронтовых громад могут оформить от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выплаты на трехмесячный период. В четверг, 5 марта, организация открыла регистрацию для уязвимых групп граждан на предоставление финподдержки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВКБ ООН, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кто может получить денежную помощь

Оформить финансовую поддержку от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев могут жители Хмелевской громады Сумской области. А именно следующие категории населения:

  • граждане со статусом ВПЛ, которые переместились в течение последних шести месяцев;
  • украинцы, которые вернулись на родину, после того, как были вынуждены покинуть собственные дома и переместиться за границу.

Также они должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

  • семья только с одним из родителей, которые имеют одного ребенка и более детей в возрасте до 18 лет или живут вместе с людьми в возрасте от 55 лет;
  • семью возглавляет одинокая/несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми (до 18 лет);
  • семья, имеющая в составе одного/нескольких членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность.

Граждане, которые получали финансовую помощь от международных организаций как ВПЛ (и с того момента прошло более трех месяцев) и после вынужденного выезда из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут также подавать заявки при наличии уязвимости.

Заявители, которые имеют критерий уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим показателям и иметь месячный доход меньше 6,3 тыс. грн на одного члена семьи.

Поддержка рассчитана на лиц, которые не получали помощь от УВКБ ООН или других благотворительных фондов с учетом критериев уязвимости.

Сумма помощи и как оформить выплаты на Сумщине

По информации представителей УВКБ ООН, гражданам предоставят по 3,6 тыс. грн (на каждого в домохозяйстве) сроком три месяца. То есть один человек получит 10,8 тыс. грн. Деньги перечислят на банковский счет.

Зарегистрироваться на выплаты 5 марта жители Хмелевской громады могут по телефону (9:00 — 16:00): 063 182 68 38.

"Вниманию жителей Хмелевской громады! Открыта запись в очередь для приема в с.Смелое и с. Хмелев на 05 марта 2026 (четверг), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Какая еще доступна поддержка весной

Также в этой области принимает заявки на финансовую помощь французская гуманитарная организация "Acted".

Принять участие в программе могут жители, которые принадлежат к одной или нескольким группам категорий, в частности, многодетные семьи с несовершеннолетними детьми, домохозяйства с детьми до двух лет, лица пожилого возраста.

Каждый в семье получит помощь в размере 3,6 тыс. грн в месяц. Выплату будут осуществлять единовременно за три месяца.

Ранее мы писали, что украинцы могут принять участие в программе от БО "Caritas-Spes Ukraine" по поддержке сельского хозяйства. В ее рамках можно получить гранты от 33 тыс. грн.

Еще сообщали, что в одной из украинских тергромад для переселенцев доступна финансовая помощь. Уязвимые категории граждан могут получить выплаты от 5 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации