Выплаты семьям погибших - как получить 15 миллионов

Выплата для семей военных. Фото: Новини.LIVE

Семьи погибших защитников могут получить от государства дополнительную выплату, если ранее они не получили 15 млн грн. Размер дополнительных выплат будет зависеть от суммы, которую семья уже получала от государства.

Подробнее об определении размера выплат и механизме получения, Новини.LIVE рассказал адвокат, руководитель адвокатского бюро Александр Дубовой.

Дополнительная выплата для семей погибших

"Члены семей погибших защитников, которым была выплачена единовременная денежная помощь в размере меньше 15 миллионов гривен, сейчас имеют право на доплату разницы между полученной суммой и 15 млн грн", — пояснил адвокат.

Семьи могут ссылаться на ЗУ № 4351-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно назначения единовременной денежной помощи", который вступил в силу в мае 2025 года.

Кого касается выплата

На такую выплату имеют право члены семей защитников, погибших или умерших в результате травмы (ранения) или заболевания, полученных во время участия в боевых действиях во время полномасштабной войны.

"Выплата осуществляется при условии, что такие члены семьи до вступления в силу закона (то есть до 2 мая 2025 года) уже получили единовременную денежную помощь в связи со смертью военного, но в меньшем размере, чем 15 миллионов гривен", — сказал адвокат.

Он пояснил, что это могла быть выплата в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Например, в 2024-2025 годах ее размер составлял чуть меньше 2,3 млн грн, в 2023 году около 2 млн грн, а в 2022 году — 1,86 млн грн.

Как определяется размер выплаты

По словам адвоката Дубового, единовременная денежная помощь назначается в размере 15 миллионов гривен, но с учетом ранее выплаченной суммы. То есть сумма доплаты составляет разницу между уже полученной суммой и 15 млн грн.

Например, семьи погибшего военного, которые ранее получили денежную помощь в размере 2 271 000 грн, сейчас могут получить доплату в сумме 12 729 000 грн.

Родные, которые получили помощь в размере 2 013 000 грн, теперь могут получить доплату в сумме 12 987 000 грн.

Семьи, которым выплатили 1 860 750 грн, могут получить 13 139 250 грн.

"Сумма такой денежной помощи распределяется равными частями между членами семьи, которые имеют право на ее получение. Если один из членов семьи отказывается от ее получения, то его часть распределяется между другими членами семьи", — добавил адвокат.

Порядок получения выплаты

Для получения выплаты члены семьи погибшего защитника подают в Минветеранов заявление по определенной форме и прилагают копии документов, предусмотренных порядком.

Минветеранов рассматривает представленные документы в месячный срок и принимает решение в форме приказа о назначении единовременной денежной помощи или об отказе в ее назначении с обоснованием причины.

