Выплаты семьям погибших — на какую пенсию могут рассчитывать родители военнослужащего

Если военнослужащий погиб или пропал без вести, его семья получает право на социальные выплаты в виде пенсии по потере кормильца. Речь идет о тех родственниках, которые не могут работать и для которых заработок военнослужащего был основным источником финансов для жизни.

Новини.LIVE рассказывают, на какую пенсию могут рассчитывать родители погибшего военнослужащего.

Кто имеет право на пенсию

Государство гарантирует нетрудоспособным членам семьи погибших (умерших) защитников и защитниц, которые находились на их иждивении, право на пенсию в связи с потерей кормильца в размерах, установленных Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", как пояснили специалисты "Украинского центра по защите прав человека".

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

дети, братья, сестры, внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет и если у них нет трудоспособных родителей;

родители и жена (муж), если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту или являются лицами с инвалидностью;

дед и бабушка — в случае отсутствия лиц, которые по закону обязаны их содержать;

жена (муж) или один из родителей либо дед, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста и трудоспособности, если она (он) занята уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 8-летнего возраста, и не работает.

Какую пенсию получат родители погибшего военного

Размер выплаты зависит от причины смерти кормильца.

Если смерть наступила из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с пребыванием на фронте, назначается:

70% денежного обеспечения погибшего — родителям (одному из родителей) , жене (мужу), одному ребенку;

— , жене (мужу), одному ребенку; 50% — когда право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи, кроме родителей, жены/мужа.

Если кормилец умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30% денежного обеспечения кормильца.

