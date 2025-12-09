Виплати сімʼям забилих - як отримати 15 мільонів

Виплата для родин військових. Фото: Новини.LIVE

Сімʼї загиблих захисників можуть отримати від держави додаткову виплату, якщо раніше вони не отримали 15 млн грн. Розмір додаткових виплат буде залежати від суми, яку родина вже отримувала від держави.

Детальніше про визначення розміру виплат і механізм отримання, Новини.LIVE розповів адвокат, керівник адвокатського бюро Олександр Дубовий.

Додаткова виплата для сімей загиблих

"Члени сімей загиблих захисників, яким було виплачено одноразову грошову допомогу у розмірі меншому ніж 15 мільйонів гривень, зараз мають право на доплату різниці між отриманою сумою та 15 млн грн", — пояснив адвокат.

Родини можуть посилатися на ЗУ № 4351-IX “Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо призначення одноразової грошової допомоги”, який набрав чинності в травні 2025 року.

Кого стосується виплата

На таку виплату мають право члени сімей захисників, які загинули або померли внаслідок травми (поранення) чи захворювання, одержаних під час участі у бойових діях під час повномасштабної війни.

"Виплата здійснюється за умови, що такі члени сімʼї до набрання чинності законом (тобто до 2 травня 2025 року) вже отримали одноразову грошову допомогу у звʼязку зі смертю військового, але у меншому розмірі ніж 15 мільйонів гривень", — сказав адвокат.

Він пояснив, що це могла бути виплата у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наприклад, в 2024-2025 роках її розмір складав трохи менше 2,3 млн грн, в 2023 році близько 2 млн грн, а в 2022 році — 1,86 млн грн.

Як визначається розмір виплати

За словами адвоката Дубового, одноразова грошова допомога призначається у розмірі 15 мільйонів гривень, але з урахуванням раніше виплаченої суми. Тобто сума доплати становить різницю між вже отриманою сумою та 15 млн грн.

Наприклад сімʼї загиблого військового, які раніше отримали грошову допомогу у розмірі 2 271 000 грн, зараз можуть отримати доплату в сумі 12 729 000 грн.

Рідні, які отримали допомогу у розмірі 2 013 000 грн, тепер можуть отримати доплату в сумі 12 987 000 грн.

Сімʼї, яким виплатили 1 860 750 грн, можуть отримати 13 139 250 грн.

"Сума такої грошової допомоги розподіляється рівними частинами між членами сім’ї, які мають право на її отримання. Якщо один із членів сім’ї відмовляється від її отримання, то його частина розподіляється між іншими членами сім’ї", — додав адвокат.

Порядок отримання виплати

Для отримання виплати члени сім’ї загиблого захисника подають до Мінветеранів заяву за визначеною формою та додають копії документів, які передбачені порядком.

Мінветеранів розглядає подані документи в місячний строк і приймає рішення у формі наказу про призначення одноразової грошової допомоги або про відмову в її призначенні з обґрунтуванням причини.

