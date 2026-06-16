Оплата за газ у липні: хто віддасть додаткову суму грошей за техобстеження

Люди з платіжками, гроші. Фото: Газмережі, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року деяким мешканцям багатоквартирних будинків надійде "третя" платіжка від філій "Газмережі" за техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж (ТО ВБСГ). Суми у квитанціях будуть різні, адже залежатимуть від низки факторів для кожного клієнта.

Про це розповідають Новини.LIVE із посилання на Київську філію "Газмережі".

Хто заплатить додаткову суму грошей за газ у липні

Зокрема, у червні фахівці "Газмережі" мають намір обстежити газопроводи у 399 багатоповерхівках Київської області, а тому у липні доведеться заплатити додаткову суму коштів.

Йдеться про окремий разовий рахунок за виконання відповідних робіт. Вартість визначатимуть кошторисом для кожного окремого будинку і залежатиме від кількох факторів: протяжності газопроводів, кількості запірних пристроїв та з’єднань на них, а також числа футлярів. Зокрема, на Київщині сума стартує від 116 гривень і може досягати кількох тисяч гривень.

Ціни на послугу. Джерело: Газмережі

Також, чим більше квартир у будинку, тим меншою буде сума у платіжці.

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Ціни за обстеження. Джерело: Газмережі

Як зазначають у компанії, під час техобслуговування спеціалісти випробують газові системи на щільність, перевірять газопроводи на герметичність і за потреби усунуть виявлені витоки природного газу.

"Такі роботи проводять для того, щоб внутрішньобудинкові газові мережі у багатоквартирних будинках Київської області були у справному стані, а споживачі мали безпечне та стабільне газопостачання. Особливо важливо забезпечувати надійну роботу газових мереж в умовах бойових дій та ворожих ударів", — йдеться у повідомленні.

Графік робіт та як оплатити послугу

За даними компанії, графіки робіт оприлюднені для кожної конкретної області на сайті "Газмережі". Зокрема, жителі Київської області можуть переглянути дати проведення обстеження на сайті філії регіону у розділі "Технічне обслуговування ВБСГ".

Відповідні техогляди проводяться з регулярною періодичністю:

якщо газові мережі будинку експлуатують більш ніж 25 років — один раз на три роки;

якщо мережі будинку перебувають в експлуатації до 25 років — один раз на п'ять років.

Як правило, оплата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж здійснюється за окремими реквізитами (не за розподіл природного газу) на рахунки філій "Газмережі".

Клієнти можуть здійснити оплату такими варіантами:

через онлайн-банкінг (Приват24 чи Ощад24/7);

у банківських відділеннях;

через каси Укрпошти;

у сервісах самообслуговування EasyPay.

Зокрема, у Київській область доступні такі реквізити для оплати: ЄДРПОУ 45385755, МФО 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485 (АБ "УКРГАЗБАНК").

Ще Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз може нарахувати більші суми в платіжках за природний газ. Як зазначили у газопостачальній компанії, клієнтам гарантують правильність нарахування сум виключно у разі регулярного надання даних з лічильників щодо використаних обсягів. Потрібно фіксувати фактичні дані та передавати щомісячно до 5 числа включно.

Також Новини.LIVE писали, які будуть тарифи на доставку газу у червні. За даними Газмережі, цьогоріч НКРЕКП вже двічі переглядала вартість розподілу палива, проте зміни не стосувались простого населення. Ще дехто зможе заплатити менше за доставку газу цього місяця.

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