Доплаты за восстановление критической инфраструктуры: Кабмин пересмотрел правила

Работник Укрэнерго выполняет ремонтные работы на разрушенном объекте. Фото: Укрэнерго

Ежемесячную доплату за участие в аварийно-восстановительных работах будут получать еще больше людей. Кабинет министров Украины расширил список коммунальных предприятий, работники которых имеют такое право. Размер государственной помощи, как и раньше, составит 20 000 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кому доплачивают 20 000 грн ежемесячно

Надбавка к зарплате предусмотрена для работников энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам.

Речь идет о специалистах, которые участвуют в восстановлении критической инфраструктуры, разрушенной и поврежденной в результате российских обстрелов: электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, газовые сети и тому подобное.

Программа действует с января по март 2026 года. Подавать отдельные заявления на получение доплаты работникам не нужно — списки формируют работодатели. Деньги должны поступать работникам до конца месяца, следующего по месту выполнения работ.

Какие предприятия добавили в список для выплат

В перечень получателей государственной помощи внесли жилищно-эксплуатационные предприятия, предприятия благоустройства и другие предприятия, которые привлекались к аварийно-восстановительным работам в январе-марте 2026 года.

Работники таких предприятий получат 20 000 грн доплаты как за март, так и за январь и февраль 2026 года, если они были привлечены к выполнению аварийно-восстановительных работ.

Списки компаний будут подавать в Минразвития областные и Киевская военная администрации.

Ранее мы писали, как в Украине регулируется работа в ночное время суток. В частности она должна оплачиваться в повышенном размере, предусмотренном соглашением и коллективным договором. Доплата не может быть ниже 20% от тарифной ставки за каждый час работы.

Также узнавайте, как зарегистрироваться на получение компенсации от РФ. Такую возможность имеют украинцы, которые потеряли работу или источник дохода после 24 февраля 2022 года из-за последствий войны.

Частые вопросы

Как получить доплату 20 000 грн?

Для этого предприятие должно авторизоваться на портале Дія и подать заявление, заполнив данные о работниках за месяц, в котором выполнялись аварийно-восстановительные работы. Заявление обязательно заверяется квалифицированной электронной подписью руководителя

Что делать, если работник не получил доплату 20 000 грн?

Надо проверить, действительно ли предприятие подало работника в список за соответствующий месяц. Причиной также может быть ошибка в поданных данных — неправильные IBAN, ФИО или РНОКПП. В таком случае предприятие может сформировать отдельный список и включить такого работника.