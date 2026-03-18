Доплати за відновлення критичної інфраструктури: Кабмін переглянув правила

Працівник Укренерго виконує ремонтні роботи на зруйнованому об'єкті. Фото: Укренерго

Щомісячну доплату за участь в аварійно-відновлювальних роботах отримуватимуть ще більше людей. Кабінет міністрів України розширив список комунальних підприємств, працівники яких мають таке право. Розмір державної допомоги, як і раніше, становитиме 20 000 грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, передають Новини.LIVE.

Кому доплачують 20 000 грн щомісяця

Надбавка до зарплати передбачена для працівників енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Йдеться про фахівців які беруть участь у відновленні критичної інфраструктури, зруйнованої та пошкодженої внаслідок російських обстрілів: електро-, газо-, тепло- та водопостачання, газові мережі тощо.

Програма діє з січня по березень 2026 року. Подавати окремі заяви на отримання доплати працівникам не потрібно — списки формують роботодавці. Гроші мають надходити працівникам до кінця місяця, наступного за місцем виконання робіт.

Які підприємства додали до списку для виплат

До переліку отримувачів державної допомоги внесли житлово-експлуатаційні підприємства, підприємства благоустрою та інші підприємства, які залучалися до аварійно-відновлювальних робіт у січні-березні 2026 року.

Працівники таких підприємств отримають 20 000 грн доплати як за березень, так і за січень та лютий 2026 року, якщо вони були залучені до виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Списки компаній будуть подавати до Мінрозвитку обласні та Київська військова адміністрації.

Часті запитання

Як отримати доплату 20 000 грн?

Для цього підприємство має авторизуватися на порталі Дія та подати заяву, заповнивши дані про працівників за місяць, в якому виконувалися аварійно-відновлювальні роботи. Заява обов’язково засвідчується кваліфікованим електронним підписом керівника

Що робити, якщо працівник не отримав доплату 20 000 грн?

Треба перевірити, чи дійсно підприємство подало працівника у список за відповідний місяць. Причиною також може бути помилка в поданих даних — неправильні IBAN, ПІБ або РНОКПП. У такому випадку підприємство може сформувати окремий список та включити такого працівника.