Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Минимальные оклады госслужащих — сколько заплатят в марте

Минимальные оклады госслужащих — сколько заплатят в марте

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 14:39
Оплата труда госслужащих — минимальные оклады, премии и надбавки в марте
Деньги и подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине работникам на госслужбе начислят минимальные оклады по обновленным правилам в марте 2026 года. Известно, какие предусмотрены размеры надбавок за ранг и гарантированные премии.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на закон №4282.

Реклама
Читайте также:

Минимальные оклады госслужащих в марте

В марте работники на госслужбе получат повышенные в этом году должностные оклады. Показатель привязан к уровню прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в 2026 году пересмотрели.

Согласно правилам, минимальные оклады госслужащих должны составлять не менее 2,5 прожиточного минимума.

С января показатель вырос до 3 328 грн (ранее было 3 028 грн). Если подсчитать в цифрах, то в марте минимальный оклад будет равен 3 328 грн х 2,5 = 8320 грн.

В то же время, максимальный размер оклада для руководителей центральных органов власти не может превышать 15 минимальных окладов для госслужащих местного уровня.

Размеры премий, на которые смогут претендовать госслужащие

В Украине премирование государственных служащих происходит также по-новому. Если раньше премия не имела границ, то сейчас она является гарантированной составляющей системы оплаты труда.

Согласно ст. 50 закона №889, госслужащим, которые по результатам оценивания имели отличную оценку, предусматривается премия. По обновленным правилам, общий размер премий (ежемесячная/квартальная/годовая) не может быть выше 30% фонда постоянной зарплаты служащего.

Работники на госслужбе могут иметь разный размер премий, поскольку зависит от индивидуальной постоянной заработной платы. Поэтому более высокий должностной оклад, надбавки за выслугу лет и ранг будут гарантировать большую премию.

В целом в этом году премии по итогам служебной деятельности стали выше за счет повышения уровня окладов. В предыдущие годы их не пересматривали.

Какие предусмотрены надбавки на госслужбе

Размер надбавок к должностным окладам за ранги государственных служащих в 2026 году находятся на таком уровне:

  • 1 ранг — 1000 грн;
  • 2 ранг — 900 грн;
  • 3 ранг — 800 грн;
  • 4 ранг — 700 грн;
  • 5 ранг — 600 грн;
  • 6 ранг — 500 грн;
  • 7 ранг — 400 грн;
  • 8 ранг — 300 грн;
  • 9 ранг — 200 грн.

Также предусмотрена надбавка за выслугу лет на госслужбе, которая устанавливается на уровне 2% должностного оклада за каждый календарный год стажа госслужбы, но не более 30% оклада.

Кроме того, возможна денежная помощь в случае выхода в ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных в размере среднемесячной зарплаты.

Ранее мы рассказывали, что в парламенте депутаты должны рассмотреть проект закона, который в корне изменит подход в формировании зарплаты. Ожидается введение единых принципов оплаты труда.

Еще сообщалось, кому из работников аварийно-восстановительных бригад предоставят дополнительные 20 тыс. грн к зарплате. В конце зимы правила предоставления такой финподдержки подкорректировали.

зарплаты выплаты работа деньги госслужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации