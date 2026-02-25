Оплата труда госслужащих — минимальные оклады, премии и надбавки в марте

Деньги и подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине работникам на госслужбе начислят минимальные оклады по обновленным правилам в марте 2026 года. Известно, какие предусмотрены размеры надбавок за ранг и гарантированные премии.

Минимальные оклады госслужащих в марте

В марте работники на госслужбе получат повышенные в этом году должностные оклады. Показатель привязан к уровню прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в 2026 году пересмотрели.

Согласно правилам, минимальные оклады госслужащих должны составлять не менее 2,5 прожиточного минимума.

С января показатель вырос до 3 328 грн (ранее было 3 028 грн). Если подсчитать в цифрах, то в марте минимальный оклад будет равен 3 328 грн х 2,5 = 8320 грн.

В то же время, максимальный размер оклада для руководителей центральных органов власти не может превышать 15 минимальных окладов для госслужащих местного уровня.

Размеры премий, на которые смогут претендовать госслужащие

В Украине премирование государственных служащих происходит также по-новому. Если раньше премия не имела границ, то сейчас она является гарантированной составляющей системы оплаты труда.

Согласно ст. 50 закона №889, госслужащим, которые по результатам оценивания имели отличную оценку, предусматривается премия. По обновленным правилам, общий размер премий (ежемесячная/квартальная/годовая) не может быть выше 30% фонда постоянной зарплаты служащего.

Работники на госслужбе могут иметь разный размер премий, поскольку зависит от индивидуальной постоянной заработной платы. Поэтому более высокий должностной оклад, надбавки за выслугу лет и ранг будут гарантировать большую премию.

В целом в этом году премии по итогам служебной деятельности стали выше за счет повышения уровня окладов. В предыдущие годы их не пересматривали.

Какие предусмотрены надбавки на госслужбе

Размер надбавок к должностным окладам за ранги государственных служащих в 2026 году находятся на таком уровне:

1 ранг — 1000 грн;

2 ранг — 900 грн;

3 ранг — 800 грн;

4 ранг — 700 грн;

5 ранг — 600 грн;

6 ранг — 500 грн;

7 ранг — 400 грн;

8 ранг — 300 грн;

9 ранг — 200 грн.

Также предусмотрена надбавка за выслугу лет на госслужбе, которая устанавливается на уровне 2% должностного оклада за каждый календарный год стажа госслужбы, но не более 30% оклада.

Кроме того, возможна денежная помощь в случае выхода в ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных в размере среднемесячной зарплаты.

Ранее мы рассказывали, что в парламенте депутаты должны рассмотреть проект закона, который в корне изменит подход в формировании зарплаты. Ожидается введение единых принципов оплаты труда.

Еще сообщалось, кому из работников аварийно-восстановительных бригад предоставят дополнительные 20 тыс. грн к зарплате. В конце зимы правила предоставления такой финподдержки подкорректировали.