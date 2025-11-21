Відео
Відео

Доплати до пенсій — хто може щомісяця отримувати 450 грн

Доплати до пенсій — хто може щомісяця отримувати 450 грн

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 06:10
Оновлено: 10:16
Пенсії в Україні — хто з громадян має право на надбавку у 450 грн у 2025 році
Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

У 2025 році деяким громадянам Пенсійний фонд України (ПФУ) нараховує індивідуальні додаткові "вікові" виплати. Зокрема, у разі досягнення певного вікового рубежу та за умови низької пенсії, надається надбавка у 450 гривень.

Це передбачено урядовою постановою №849.

Читайте також:

Хто має право на надбавку у 450 грн

Згідно з нормами постанови, йдеться про щомісячні компенсаційні доплати для пенсіонерів солідного віку. Вони нараховуються одразу після дати досягнення громадянином конкретного віку.

Зокрема, у 2025 році доплата у 450 гривень надається громадянам віком від 75 до 80 років. Ключовою умовою такої виплати є факт того, що розмір пенсії не перевищує 10,34 тис. гривень.

Доплати у разі досягнення такого вікового порогу нараховуватиметься щомісячно разом з основною частиною пенсійної виплати. Такі компенсації не вимагають особистого звернення громадян, а призначаються автоматично.

За даними Пенсійного фонду, важливим нюансом також є те, що право на доплату настає не з початку календарного місяця, а саме з дати дня народження претендента. У зв'язку з цим за перший місяць виплата надійде не в повному обсязі, а пропорційно до кількості днів. Надалі буде надходити у сумі 450 гривень щомісяця.

Які ще суми можуть доплачувати до пенсій 

Також передбачені інші розміри компенсаційних доплат, які можуть нараховувати як молодшим, так і старшим пенсіонерам. Так, різного розміру доплати передбачені для громадян у разі досягнення 70 та 80 років.

Надання надбавки відбувається також за умови отримання пенсії за віком, а сума не перевищує 10,3 тис. гривень.

Українцям доплачують такі щомісячні виплати:

  • віком від 70 і до 75 років — у сумі 300 гривень.
  • віком від 80 років і вище — у розмірі 570 гривень.

Раніше ми писали, що в Україні працюючим пенсіонерам можна розраховувати на достроковий перерахунок виплат. Претендувати на таку процедуру можна лише за певних умов. 

Також повідомлялося, що в Кабміні готують новий підхід у розрахунку пенсії та мають намір увести базові виплати. Зміни готують спільно з іноземними фахівцями.   

виплати пенсії ПФУ пенсіонери гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
