Жінка похилого віку з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні розміри пенсійних виплат можуть бути суттєво вищими за рахунок вікових доплат, понаднормового стажу та окремих надбавок, передбачених виключно для деяких жінок за заслуги перед державою. Відомо, на які додаткові виплати до пенсій можуть розраховувати українки після 60 років у грудні 2026 року.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Кому з жінок підвищать пенсії за надстаж

Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (зокрема, статтею 28), на додаткову виплату можуть розраховувати жінки за понаднормовий стаж.

Доплату нараховують за кожен повний рік стажу понад 30 років (для пенсійних виплат, що були оформлені після 1 жовтня 2011 року), для пенсій, призначених до цього часу, поріг становить понад 20 років (за умови, що не було перерахунку з новими умовами).

Розмір доплати становить 1% від базової суми пенсії за віком за кожен повний рік, що перевищує норму, проте не більш ніж 1% від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

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У 2026 році за прожиткового мінімуму 2 595 грн розмір максимальної доплати становить 25,95 грн за кожен повний рік понад норму стажу. Для працюючих пенсіонерок під час роботи надбавку нарахують на основі прожиткового мінімуму, актуального на час призначення або останнього перерахунку пенсії, а після звільнення виплату перерахують за новим рівнем.

Доплати жінкам до пенсій за заслуги

Також діють надбавки для жінок, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, згідно із законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Таким громадянкам дозволений достроковий вихід на пенсію після 50 років, якщо є 15 років стажу.

Розмір доплати коливається від 35% до 40% від суми прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (35% — за п'ятьох дітей та додатково 1% за кожну наступну дитину). Цьогоріч за прожиткового мінімуму 2 595 грн йдеться про суму від 908 до 1 038 грн щомісяця.

Перегляд пенсії для жінок після 65 років

Правом на перегляд виплат після 65 років наділені непрацюючі жінки у разі відповідності наступним вимогам:

Досягнено 65-річного віку;

Страховий стаж становить щонайменше 30 років;

Пенсія призначена за законом "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування";

Розмір пенсії не перевищує 40% від мінімальної зарплати у рамках закону "Про держбюджет".

У 2026-му мінімальна зарплата становить 8 647 грн, а тому гарантований розмір пенсії для жінок разом з індексацією дорівнює 3 758 грн.

Право українок на вікові надбавки до пенсії

Також Пенсійний фонд призначає вікові надбавки для жінок. Розмір таких доплат залежить від віку пенсіонерки. Зокрема, для осіб віком від 70 до 75 років доплачують 300 грн на місяць, від 75 до 80 років — 456 грн, а після 80 років — 570 грн.

Право на доплату мають громадянки, загальний розмір пенсійної виплати яких разом з усіма надбавками та підвищеннями не перевищує 10 340 грн.

Доплати жінкам до пенсії на догляд

Також в Україні за законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" передбачається державна соціальна допомога на догляд самотнім громадянкам віком від 80 років, які мають пенсію за віком або за вислугу років, при цьому не мають рідних працездатного віку, та за висновком лікарів потребують регулярного стороннього догляду.

Надбавка дорівнює 40% від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність. У 2026 році йдеться про суму 1 038 грн.

Всі виплати адмініструє Пенсійний фонд.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні деяким громадянам можуть скорочувати під час обчислення розміру пенсії понаднормовий страховий стаж, за який передбачені щомісячні надбавки. За деяких умов громадянам можуть недонарахувати 10 років стажу. Юристи дали пояснення такому підходу.

Також Новини.LIVE писали про те, що ПФУ може призначати українцям пенсії довічно. Таким правом наділені кілька категорій громадян. Відповідна державна підтримка надається на основі певних вимог. Зокрема, довічну пенсію з інвалідності можуть призначити на основі висновку медкомісії.