Пенсія стане більшою: хто в Україні має право на додаткову суму у 50% та як оформити

Українське пенсійне законодавство передбачає можливість призначення громадянам різноманітних надбавок та доплат, що можуть суттєво збільшити загальний розмір пенсії. Деякі з них призначаються в автоматичному режимі, а деякі потребують особистого звернення. Зокрема, відомо, кому можна оформити додаткові 50% до власної пенсійної виплати у 2026 році.

Про те, кому передбачається відповідна можливість, розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію пресслужби Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто може розраховувати на доплату до пенсії у 50% у 2026 році

У переліку потенційно можливих надбавок до пенсії є та, яку призначають непрацюючим військовим-пенсіонерам за утримання непрацездатних рідних.

Питання надання додаткової фінансової підтримки до пенсії регулює закон №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Його норми передбачають, що відповідна доплата може бути призначена до пенсій військових рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу (виняток — строкова військова служба). Її нараховують:

пенсіонерам, які вже не працюють — до пенсії за вислугу років;

громадянам з групою інвалідності — до виплати з інвалідності.

Непрацюючим військовим-пенсіонерам за утримання кожного непрацездатного рідного надається право на надбавку до пенсійної виплати у розмірі 50% від прожиткового мінімуму (мінімальної пенсії). Цього року показник зріс з 2 361 грн до 2 595 грн, у зв'язку з цим розмір доплати становить 1 297 грн.

Проте право на неї може виникати за умови, що у таких рідних:

Немає звичайної пенсії; Відсутня соцдопомога позбавленим права на пенсію; Немає соцвиплат для людей з інвалідністю; Відсутня допомога особам з інвалідністю з дитинства чи дітям з інвалідністю; Немає допомоги для дітей (одиноким матерям).

Згідно з правилами, якщо у громадянина є право на одночасне отримання пенсії, різних видів допомоги і на доплату за непрацездатних членів родини, то дозволяється обрати тільки одну на вибір.

Правила оформлення доплати за непрацездатних рідних

Колишнім військовим, які утримують непрацездатних родичів, потрібно зібрати кілька документів та подати заяву до будь-якого відділення Пенсійного фонду. Йдеться про:

паспорт та податковий код;

документ, що підтвердить родинний зв’язок (це може бути паспорт, свідоцтво про народження, про шлюб, рішення суду);

дані про ведення спільного побуту за однією адресою проживання;

документ, що підтвердить факт відсутності у людини роботи чи діяльності, яка може приносити дохід, і несення служби.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто може розраховувати на надбавку до пенсії у 10% від прожиткового мінімуму. Право на таку доплату надає статус "Почесний донор України". Поточного року відповідний показник збільшився до 2 595 грн, а тому щомісячна доплата тепер дорівнює 259 грн.

Ще Новини.LIVE повідомляли, чи призначається пенсія громадянам з десятьма роками стажу. У ПФУ нагадали, що цього року мінімальний стаж для виходу на пенсію дорівнює 15 років. За таких умов оформити пенсію можна у 65 років. А менший стаж дасть право лише на соціальну допомогу, а не на класичну пенсію.