Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Доплати до 50% — хто отримуватиме зарплату по-новому

Доплати до 50% — хто отримуватиме зарплату по-новому

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:11
Зарплати нараховуватимуть по-новому — кому змінили підхід в оплаті праці
Офісна працівниця з паперами. Фото: Freepik

Український уряд змінив підхід в оплаті праці та порядку спецзвань для працівників Державної аудиторської служби. Зокрема, встановлені нові розміри доплат до 50 відсотків від окладу.

Це передбачено урядовою постановою №1445.

Реклама
Читайте також:

Необхідність змін в підході оплати праці держаудиторів

Відповідна постанова визначає порядок присвоєння спецзвань, систему доплат, оновлює правила преміювання у Державній аудитслужбі та її міжрегіональних органах. У документі запроваджені нові правила щодо оплати праці:

  • посадові оклади визначаються відповідно до схеми, затвердженої вищевказаною постановою;
  • передбачена надбавка за вислугу років у розмірі 2% окладу за щорічний додатковий стаж, до 30%;
  • встановлено надбавку за ранг, що визначатиметься урядовою постановою;
  • передбачені доплати за спецзвання, інтенсивність праці та особливо важливу роботу, згідно з новими порядками;
  • встановлено доплату за доступ до держтаємниці — за постановою №414;
  • передбачена премія у розмірі до 30% від посадового окладу за особисті внески.

Урядова постанова покликана системно оновити підходи до оплати праці, мотивації та кар’єрного зростання працівників державного фінконтролю. Метою змін є підвищення ефективності аудитслужби, посилення кадрового потенціалу та забезпечення прозорої системи доплат і спецзвань.

Спецзвання, стаж та доплати

Згідно з документом, встановлені спецзвання відповідно до ст. 61 закону "Про основні засади здійснення державного фінконтролю". Для цього службовець зобов'язаний мати стаж роботи в органах державного фінконтролю тривалістю щонайменше два роки.

Передбачені наступні ранги:

  • держконтролер першого рангу — присвоюється урядом;
  • держконтролер третього–шостого рангу — присвоюється керівником Державної аудитслужби або начальством міжрегіональних офісів;

Термін перебування у званні до чергового підвищення становитиме два роки.

Спецзвання будуть зберігатися довічно. Скасувати їх можна буде виключно в судовому порядку.

Будуть діяти такі доплати за спецзвання до посадового окладу (у відсотках):

  • держконтролер першого рангу — 50%;
  • держконтролер четвертого рангу — 45%;
  • держконтролер п'ятого рангу — 40%;
  • держконтролер шостого рангу — 35%.

Передбачені доплати за інтенсивність праці (якість і складність підготовлених документів, терміновість виконання завдань, ініціативність у роботі) та за виконання особливо важливої роботи (виконання міжнародних зобов’язань у сфері фінконтролю, участь у розробці законодавчих актів, виконання пріоритетних завдань Міністерства фінансів). Вони будуть встановлюватися у розмірі до 50% окладу на квартал. 

Раніше ми писали, що в Україні цьогоріч більшість роботодавців підвищили зарплату підлеглим. Однак дехто для утримання фахівців комбінує зарплати з низкою бонусів. 

Ще розповідали, що українці вказали найбільш прийнятну зарплату у 2025 році. Громадяни розраховують на виплати на рівні 20-50 тис. грн, а на менше погодились би працювати тільки 17% опитаних. 

зарплати виплати гроші фінанси ринок праці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації