Зарплати нараховуватимуть по-новому — кому змінили підхід в оплаті праці

Офісна працівниця з паперами. Фото: Freepik

Український уряд змінив підхід в оплаті праці та порядку спецзвань для працівників Державної аудиторської служби. Зокрема, встановлені нові розміри доплат до 50 відсотків від окладу.

Це передбачено урядовою постановою №1445.

Реклама

Читайте також:

Необхідність змін в підході оплати праці держаудиторів

Відповідна постанова визначає порядок присвоєння спецзвань, систему доплат, оновлює правила преміювання у Державній аудитслужбі та її міжрегіональних органах. У документі запроваджені нові правила щодо оплати праці:

посадові оклади визначаються відповідно до схеми, затвердженої вищевказаною постановою;

передбачена надбавка за вислугу років у розмірі 2% окладу за щорічний додатковий стаж, до 30%;

встановлено надбавку за ранг, що визначатиметься урядовою постановою;

передбачені доплати за спецзвання, інтенсивність праці та особливо важливу роботу, згідно з новими порядками;

встановлено доплату за доступ до держтаємниці — за постановою №414;

передбачена премія у розмірі до 30% від посадового окладу за особисті внески.

Урядова постанова покликана системно оновити підходи до оплати праці, мотивації та кар’єрного зростання працівників державного фінконтролю. Метою змін є підвищення ефективності аудитслужби, посилення кадрового потенціалу та забезпечення прозорої системи доплат і спецзвань.

Спецзвання, стаж та доплати

Згідно з документом, встановлені спецзвання відповідно до ст. 61 закону "Про основні засади здійснення державного фінконтролю". Для цього службовець зобов'язаний мати стаж роботи в органах державного фінконтролю тривалістю щонайменше два роки.

Передбачені наступні ранги:

держконтролер першого рангу — присвоюється урядом;

держконтролер третього–шостого рангу — присвоюється керівником Державної аудитслужби або начальством міжрегіональних офісів;

Термін перебування у званні до чергового підвищення становитиме два роки.

Спецзвання будуть зберігатися довічно. Скасувати їх можна буде виключно в судовому порядку.

Будуть діяти такі доплати за спецзвання до посадового окладу (у відсотках):

держконтролер першого рангу — 50%;

держконтролер четвертого рангу — 45%;

держконтролер п'ятого рангу — 40%;

держконтролер шостого рангу — 35%.

Передбачені доплати за інтенсивність праці (якість і складність підготовлених документів, терміновість виконання завдань, ініціативність у роботі) та за виконання особливо важливої роботи (виконання міжнародних зобов’язань у сфері фінконтролю, участь у розробці законодавчих актів, виконання пріоритетних завдань Міністерства фінансів). Вони будуть встановлюватися у розмірі до 50% окладу на квартал.

Раніше ми писали, що в Україні цьогоріч більшість роботодавців підвищили зарплату підлеглим. Однак дехто для утримання фахівців комбінує зарплати з низкою бонусів.

Ще розповідали, що українці вказали найбільш прийнятну зарплату у 2025 році. Громадяни розраховують на виплати на рівні 20-50 тис. грн, а на менше погодились би працювати тільки 17% опитаних.