Денежное обеспечение в ВСУ в июле — кто может получить доплату в 12 тыс. грн

Военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб/соцсети

В июле 2025 года военнослужащие могут получить дополнительные вознаграждения к должностным окладам за уничтожение или захват вражеской техники. Также некоторым из военных начислят вознаграждение за успешное выполнение заданий в составе воинских частей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на данные Министерства обороны.

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Вознаграждения за уничтоженную технику противника в 2025 году

Так, в июле некоторые из военнослужащих получат право на вознаграждение за ликвидацию техники российских оккупантов.

Размер таких доплат отличается, ведь зависит от вида техники. В частности, за различные военные грузовые или специализированные автомобили, малогабаритные суда боевого или разведывательного назначения, военные тягачи, военные инженерные машины (разведки или разминирования), военным доплатят по 12,18 тыс. грн.

Также предусмотрены другие вознаграждения за уничтожение или захват артиллерии, автотранспорта, самолетов или судов. Больше всего заплатят в случае уничтожения или захвата вражеских кораблей и боевых самолетов. А именно:

за корабль первого ранга — 243,6 тыс. грн;

за корабль второго ранга — 182,7 тыс. грн;

за корабль третьего ранга — 121,8 тыс. грн;

за корабль четвертого ранга — 97,44 тыс. грн;

за боевой самолет (истребительная и штурмовая авиация) — 121,8 тыс. грн.

Кроме того, за ликвидацию других видов техники и оружия, можно будет рассчитывать на следующие доплаты:

за зенитный ракетный комплекс — 121,8 тыс. грн;

за реактивную систему залпового огня — 60,9 тыс. грн;

за тактический ракетный комплекс, военный самолет — 54,81 тыс. грн;

за танк, наземную артиллерию (самоходную), боевой вертолет — 48,72 тыс. грн;

за наземную артиллерию (другую), военный вертолет, за противотанковый ракетный комплекс — 42,63 тыс. грн;

за боевую машину пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированную разведывательно-дозорную машину — 42,63 тыс. грн;

за другой летательный аппарат (объект), оснащенный средствами поражения или наблюдения (в частности, беспилотного) — 36,54 тыс. грн;

за переносной зенитный ракетный комплекс — 30,45 тыс. грн;

за судно военного обеспечения (вспомогательное) водоизмещением более 5 тыс. тонн — 30,45 тыс. грн;

за судно военного обеспечения (вспомогательное) водоизмещением до 5 тыс. тонн включительно — 24,36 тыс. грн.

Вознаграждение за успешное выполнение задач в составе воинских частей

Также военные могут получить в июле вознаграждения в случае успешного выполнения задач в составе воинских частей (подразделения или группы). Речь идет о выполнении таких задач, определенных распорядительным документом высшего органа военного управления:

бригадой — в размере 365,4 тыс. грн;

полком/батальонно-тактической группой — в сумме 243,6 тыс. грн;

батальоном/дивизионом/приравненными к ним воинскими частями (подразделениями) — в размере 121,8 тыс. грн;

ротой/батареей/эскадрильей/взводом/группой/приравненными к ним подразделениями — в сумме 60,9 тыс. грн.

Такие суммы должны выплатить совокупно на отдельную воинскую часть. После чего сумму распределят между бойцами, которые выполняли соответствующие задачи, в зависимости от личного вклада.

Ранее мы писали о правилах начисления премий военнослужащим в 2025 году. В частности, размер минимальной выплаты не может быть ниже 10% от окладов военных.

Также сообщали о том, что военнослужащие имеют право на дополнительные выплаты за награды, в частности, за орден "Золотая Звезда". Размер выплаты зависит от минимальной зарплаты.