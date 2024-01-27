Пенсии в 2024 году — кто получит доплаты до 4 тыс. гривен

Денежные купюры. Фото: УНИАН

В 2024 году гражданам пожилого возраста дважды повысят пенсионные выплаты и проведут индексацию на 13%. Также выплатят гарантированные законодательством надбавки, доплаты, в частности за особые заслуги перед страной.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда .

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Доплаты за особые заслуги

Как объясняют в ПФУ, гражданам, у которых есть значительные заслуги в ряде сфер, устанавливается пенсия за особые достижения как доплата к назначенной пенсионной выплате.

Размер соответствующей прибавки зависит от того, к какой категории принадлежит получатель. Речь идет о достижениях и заслугах в сферах:

государственной;

общественной;

хозяйственной;

области науки;

культуры;

образования;

здравоохранения;

спорта.

В частности, 4,2 тыс. гривен к пенсии назначают гражданам, признанным борцами за независимость Украины в 20 веке, и реабилитированным после репрессий по политическим или религиозным мотивам, которые отбывали наказание до Независимости Украины.

Доплату в 35-40% прожиточного минимума, определенного для лиц, потерявших трудоспособность, предоставляют лицам:

награжденным орденом Героев Небесной Сотни;

четырьмя и более орденами Украины после провозглашения Независимости;

с почетным званием Украины "народный".

В 2024 году она составляет от 826 — до 944 грн.

На такую доплату могут рассчитывать матери, имеющие пять и более детей, воспитавших всех до шестилетнего возраста.

Если из-за смерти матери или лишения родительских прав воспитанием детей до указанного возраста занимался отец, то право на пенсию за особые заслуги передадут в таком случае отцу.

Доплату в 543 — 826 грн к пенсии предоставляют ветеранам войны, которые после независимости Украины получили орден за личное мужество, проявленное в защите госсуверенитета и территориальной целостности страны.

Соответствующую надбавку предоставляют пенсионерам, ставшим победителями Олимпийских и Паралимпийских игр. А также назначают космонавтам, совершившим полет в космос, лицам, отмеченным почетным званием "заслуженный" и госпремией Украины.

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Напомним, в марте 2024 года в Украине состоится масштабная индексация пенсионных выплат. Известна формула расчета и кто может получить существенно больше.

Также писали, как пройти идентификацию для получения пенсии. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.