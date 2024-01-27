Пенсії у 2024 році — хто отримає доплати до 4 тис. гривень

Доплати та надбавки до пенсій до 4 тис. грн — хто отримає у 2024-му
У 2024 році громадянам літнього віку двічі підвищать пенсійні виплати та проведуть індексацію на 13%. Також виплатять гарантовані законодавством надбавки, доплати, зокрема за особливі заслуги перед країною.
Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду.
Доплати за особливі заслуги
Як пояснюють у ПФУ, громадянам, у яких є значні заслуги у низці сфер встановлюється пенсія за особливі досягнення як доплата до призначеної пенсійної виплати.
Розмір відповідної надбавки залежить від того, до якої категорії належить отримувач. Йдеться про досягнення та заслуги у сферах:
- державній;
- суспільній;
- господарській;
- галузі науки;
- культури;
- освіти;
- охорони здоров'я;
- спорту.
Зокрема, 4,2 тис. гривень до пенсії призначають громадянам, яких визнали борцями за незалежність України у 20 столітті, та реабілітованим після репресій із політичних чи релігійних мотивів, які відбували покарання до Незалежності України.
Доплату у 35-40% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, котрі втратили працездатність надають особам:
- нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні;
- чотирма і більше орденами України після проголошення Незалежності;
- з почесним званням України "народний".
У 2024 році вона становить від 826 — до 944 грн.
На таку доплату можуть розраховувати матері, які мають п'ять і більше дітей, виховали всіх до шестирічного віку.
Якщо через смерть матері чи позбавлення батьківських прав вихованням дітей до вказаного віку займався батько, то право на пенсію за особливі заслуги передадуть у такому разі батькові.
Доплату у 543 — 826 грн до пенсії надають ветеранам війни, які після незалежності України отримали орден за особисту мужність, проявлену у захисті держсуверенітету й територіальної цілісності країни.
Відповідну надбавку надають пенсіонерам, які стали переможцями Олімпійських та Паралімпійських ігор. А також призначають космонавтам, які здійснили політ у космос, особам, відзначеним почесним званням "заслужений" та держпремією України.
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