Пенсії у 2024 році — хто отримає доплати до 4 тис. гривень

Грошові купюри. Фото: УНІАН

У 2024 році громадянам літнього віку двічі підвищать пенсійні виплати та проведуть індексацію на 13%. Також виплатять гарантовані законодавством надбавки, доплати, зокрема за особливі заслуги перед країною.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду.

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Доплати за особливі заслуги

Як пояснюють у ПФУ, громадянам, у яких є значні заслуги у низці сфер встановлюється пенсія за особливі досягнення як доплата до призначеної пенсійної виплати.

Розмір відповідної надбавки залежить від того, до якої категорії належить отримувач. Йдеться про досягнення та заслуги у сферах:

державній;

суспільній;

господарській;

галузі науки;

культури;

освіти;

охорони здоров'я;

спорту.

Зокрема, 4,2 тис. гривень до пенсії призначають громадянам, яких визнали борцями за незалежність України у 20 столітті, та реабілітованим після репресій із політичних чи релігійних мотивів, які відбували покарання до Незалежності України.

Доплату у 35-40% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, котрі втратили працездатність надають особам:

нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні;

чотирма і більше орденами України після проголошення Незалежності;

з почесним званням України "народний".

У 2024 році вона становить від 826 — до 944 грн.

На таку доплату можуть розраховувати матері, які мають п'ять і більше дітей, виховали всіх до шестирічного віку.

Якщо через смерть матері чи позбавлення батьківських прав вихованням дітей до вказаного віку займався батько, то право на пенсію за особливі заслуги передадуть у такому разі батькові.

Доплату у 543 — 826 грн до пенсії надають ветеранам війни, які після незалежності України отримали орден за особисту мужність, проявлену у захисті держсуверенітету й територіальної цілісності країни.

Відповідну надбавку надають пенсіонерам, які стали переможцями Олімпійських та Паралімпійських ігор. А також призначають космонавтам, які здійснили політ у космос, особам, відзначеним почесним званням "заслужений" та держпремією України.

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Нагадаємо, у березні 2024 року в Україні має відбутися масштабна індексація пенсійних виплат. Відомо формулу розрахунку та хто може отримати суттєво більше.

Також писали, як пройти ідентифікацію для отримання пенсії. Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям треба буде відповісти на кілька запитань.