Пенсии с 1 марта — кому назначат доплаты в почти 1 тыс. грн

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине в марте 2025 года некоторые пенсионеры имеют право оформить надбавку в размере почти 1 тыс. грн. Соответствующая ежемесячная доплата предусмотрена для одиноких пенсионеров, которым нужен посторонний уход.

О такой норме говорится в законе №646-IX.

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Кто именно получит право на доплату в марте

Право на доплату в почти 1 тыс. грн регулирует закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц". Среди критериев к тем, кто может претендовать на соответствующую ежемесячную надбавку к пенсии:

гражданам исполнилось более 80 лет и выше;

пенсионер проживает в жилье самостоятельно;

из-за состояния здоровья граждане нуждается в регулярном уходе посторонних лиц;

человек получает пенсию по возрасту.

Однако, если гражданин получает пенсию по инвалидности, то не будет иметь права на такой вид доплаты. В то же время, необходимость постороннего ухода должна иметь документальное подтверждение от врачей.

Размер надбавки и как оформить

Согласно нормам законодательства, размер доплаты для одиноких пенсионеров, которым нужен посторонний уход, составляет 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность.

В 2025 году размер прожиточного минимума не пересматривали. Он составляет 2,36 тыс. грн. Учитывая эту сумму, доля в 40% составит 944 грн.

Для того, чтобы оформить соответствующую доплату, пенсионеры должны подать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) заявление и некоторые документы:

справку от врачебно-консультативной комиссии, где будет подтверждена потребность в постоянном постороннем уходе;

паспорт гражданина;

идентификационный номер;

выписку из ПФУ о том, что пенсионеру не предоставляют надбавку по уходу к пенсии.

Ранее мы рассказывали, что украинцам в марте проиндексируют пенсии. Выплаты должны вырасти у около 10 млн граждан на 11,5%, минимально на 100 грн.

Также мы писали о том, что украинцы имеют право на надбавку за проживание в горной местности. Такая специальная выплата будет равна 20%.