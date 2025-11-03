Пенсии могут урезать — кто и как должен обновить данные на портале ПФУ

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В 2025 году государство продолжает полноценно выплачивать украинским гражданам пенсии и социальную помощь, несмотря на войну, развязанную Россией. Однако начисление выплат могут приостановить или даже частично удержать по вине самих граждан в случае игнорирования требования самостоятельного внесения в собственное пенсионное дело данных, подвергшихся изменениям.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто и когда должен внести данные в пенсионное дело

Как отмечают в ПФУ, пенсионеры обязаны ставить в известность органы Пенсионного фонда в случае возникновения изменений в документах, личных данных, других жизненных обстоятельств.

Обновление информации может происходить во время всех этапов пенсионного процесса. Контролировать достоверность данных граждане обязаны самостоятельно.

Если этого не делать, органы ПФУ на основе информации из различных реестров впоследствии узнают об изменениях и в принудительном порядке могут удержать средства, если этого потребуют правила.

По данным ПФУ, речь идет о следующих обстоятельствах в отношении застрахованных лиц и пенсионеров:

оформление нового образца украинского паспорта — ID-карты;

замена паспорта гражданина из-за похищения/потери старого;

переход на другую фамилию, изменение имени или отчества (выдан новый паспорт, свидетельство о браке, другие документы, на основании которых произошли изменения);

переезд на новый адрес проживания (изменение регистрации);

пересечение границы с целью постоянного проживания.

На уведомление Пенсионного фонда о вышеуказанных изменениях гражданам отводят 10 дней.

Как самостоятельно внести изменения в пенсионное дело

В фонде сообщают, что украинцы могут легко обновить данные в собственном пенсионном деле, не выходя из дома. Это можно сделать на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Для внесения новой информации необходимо совершить несколько шагов. А именно:

осуществить авторизацию с помощью квалифицированной е-подписи (КЭП);

в меню слева нажать пункт "О пенсионном обеспечении";

перейти в раздел "Внесение изменений в пенсионное дело";

сформировать соответствующее заявление;

отправить в Пенсионный фонд.

В частности, на портале доступны следующие виды заявлений для обновления в пенсионном деле:

об изменении способа начисления пенсии (в случае перехода с почты на банк или наоборот);

о получении новых банковских реквизитов для выплат;

о выплате части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном гособеспечении;

о переводе выплат с АО "Укрпочта" на "Ощадбанк" через платежную систему MY TRANSFER;

об изменении данных пенсионера (изменение фамилии, имени, отчества, паспортных данных).

