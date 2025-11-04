Пенсії у 2026 році — як статус УБД вплине на загальний розмір виплати

Посвідчення УБД у руках. Фото: Міноборони

В Україні статус учасника бойових дій (УБД) передбачає надання права на низку соціальних гарантій, пільг, компенсацій, доплат до пенсій. Відомо, як саме він впливає на розмір пенсійних виплат такої категорії громадян.

Про це розповідають матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як статус УБД впливає на розмір пенсії

Статус УБД надають військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, працівникам Служби безпеки, Держприкордонслужби, іншим військовим формуванням, співробітникам правоохоронних органів, а також іншим особам, які беруть участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності країни.

Чинне законодавство передбачає, що учасникам бойових дій передбачене право на додаткові доплати до пенсійних виплат. Розмір підвищення дорівнює 25% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2361 грн. Згідно з проєктом Держбюджету-2026, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте до 2595 грн (на 234 грн) з 1 січня наступного року. З огляду на це, у разі ухвалення закону — доплати до пенсій УБД зростуть.

Також визначені мінімальні розміри пенсій різних категорій осіб, які мають статусні підвищення, урядовою постановою №656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій".

Сукупний розмір пенсійної виплати для учасників бойових дій разом з усіма надбавками має становити щонайменше 210% від рівня прожиткового мінімуму. Доплату мають нараховувати незалежно від виду пенсії.

Якщо кінцевий розмір пенсії в учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності не досягає 210%, то таким громадянам мають щомісяця доплачувати державну адресну допомогу до пенсії в сумі, якої бракує для зазначеного розміру.

Також згідно із законом від 16 березня 2004 року №1603-IV "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" надається виплата у розмірі 40 грн — "цільова грошова допомога на прожиття".

Інші пільги та гарантії УБД

Громадянам, які отримали статус учасника бойових дій, передбачається надання таких пільг:

Знижка на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 75-100%. Щорічна разова грошова допомога присвячена Дню Незалежності України. Надання трудових пільг (зокрема, право на додаткову відпустку). Безплатне медобслуговування та забезпечення необхідними ліками. Безкоштовний проїзд на всіх видах міського та міжміського пасажирського транспорту. Освітня допомога для дітей (пільги у випадку вступу, право на проживання в гуртожитку).

