Пенсии в 2025 году — кому из украинцев предоставляют дополнительно по 590 грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское пенсионное законодательство предусматривает предоставление некоторым категориям граждан доплаты к пенсии, а также право на досрочный выход на заслуженный отдых. В частности, такую возможность гарантируют для участников боевых действий (УБД).

Это прописано в законе 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Подробнее о доплатах к пенсиям

Согласно нормам закона, участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны предоставляется право на доплату к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, не изменился и составляет 2361 грн. То есть каждому участнику боевых действий государство должно доплачивать в этом году по 590 грн к основному размеру пенсии.



Кроме того, таким категориям граждан предоставляется также незначительная целевая денежная помощь в 40 грн по закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны".

При этом доплаты за статус УБД могут устанавливаться к любому виду пенсии, поскольку его предоставляют как военным, так и обычным гражданам.

Условия досрочного выхода на пенсию:

мужчины могут выходить на пенсию в 55 лет, если имеют стаж в не менее 25 лет;

женщины в 50 лет, если имеют стаж в минимум 20 лет.

Другие нюансы выплаты пенсии военнослужащим

Согласно законодательству, пенсионерам, которым предоставляется пенсия для военных, в случае возвращения на службу, выплата пенсий в этот период не прекращается.

В случае увольнения с военной службы таких лиц выплата пенсии будет осуществляться уже с учетом приобретенной дополнительной выслуги лет до дня демобилизации/увольнения.

При этом, если новый объем пенсии будет ниже размера, который получали до повторной службы, имеют право на выплату в размере, который начисляли до этого.



Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде напомнили гражданам, как не терять страховой стаж в случае простоя предприятия в период военного положения. Есть возможность сохранения стажа.

Также сообщали, что в ПФУ рассказали, кому предоставляют пенсию "в связи с потерей кормильца" за лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Право на такие выплаты могут иметь только некоторые члены семьи.