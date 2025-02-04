Зарплаты в Украине — какие правила доплаты к минималке в 2025 году

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине установлена минимальная гарантированная сумма заработной платы, ниже которой работодатели не имеют права платить, чтобы не попасть под проверку Государственной службы по вопросам труда. Если зарплата меньше минимальной за полноценно выполненную работу, то ее нужно "дотянуть" путем доплаты.

Об особенностях такого требования говорится в ст. 31 Закона "Об оплате труда" №108.

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Какие правила доплаты к минимальной зарплате

Поскольку существуют сверхурочные, ночные, различные доплаты и надбавки, индексация, то "дотягивание" зарплаты до минимальной имеет свои правила.

Так, на 2025 год размер минимальной зарплаты составляет 8 тыс. грн. К "минималке" приравнивается не только оклад, а вся сумма вместе с выплатами. Например, если оклад работника составляет 3,48 тыс. грн, то с определёнными доплатами сумма составит 8,05 тыс. грн, в таком случае доплату делать не надо.



Что касается индексации зарплаты, то она не входит в выплаты, которые идут сверх минимального уровня. Поэтому, если работник имел зарплату 7,09 тыс. грн, а после индексации получил зарплату 8,04 тыс. грн, то доплаты к "минималке" не будет. Если же индексации нет, то доплата, чтобы было 8 тыс. грн, должна составлять 10 грн.

В целом заработная плата, которая превышает 8 тыс. грн еще не говорит о том, что работнику не нужна доплата. Бывают случаи, когда человек работает ночью и ему насчитали 8,2 тыс. грн зарплаты, из которых 900 грн являются "ночными". При доплате к "минималке" плату "ночных" не учитывают. Поэтому, такому работнику должны доначислить еще 700 грн доплаты.

Какие выплаты не учитывают для доплаты к "минималке"

Есть целый перечень выплат, которые не учитывают при определении доплаты к минимальной зарплате:

доплата за неблагоприятные условия труда, высокий риск для здоровья для бюджетников;

доплата за работу в ночной период, которая составляет 40% от оплаты количества часов работы в такое время;

оплата за сверхурочную работу;

выплата за разъездной характер работы (для водителей);

премии к юбилейным, праздничным датам.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что происходит на украинском рынке труда и где платят самые высокие зарплаты. Известно, что дефицит работников привел к пересмотру зарплат.

Также мы писали, что в комитете ВРУ по вопросам финансов сообщили, что хотя зарплаты в Украине подскочили, однако, если перевести выплаты в доллары, то окажется, что оплата труда существенно снизилась из-за девальвации гривны.