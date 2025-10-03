Средняя зарплата в Украине — как изменились доходы работников (инфографика)

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В августе 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 25 911 грн, что на 2,2% меньше, чем в июле. Несмотря на общее снижение, ситуация отличается в зависимости от региона — в большинстве областей наблюдается спад, однако есть и исключения.

Где самые высокие зарплаты

Согласно данным Государственной службы статистики за август 2025 года, по этому показателю традиционно лидирует Киев со средней зарплатой штатных работников 39 535 грн. Второе место заняла Луганская область — 32 541 грн, а замыкает тройку Днепропетровская область — 26 779 грн.

Также выше среднего показателя по стране демонстрируют:

Киевская область — 25 963 грн;

Запорожская область — 24 681 грн;

Донецкая область — 24 187 грн.

Регионы с самыми низкими зарплатами

Наименьшие средние зарплаты зафиксированы в:

Черновицкой области — 18 451 грн;

Кировоградской области — 18 778 грн;

Тернопольской области — 19 837 грн.

В остальных регионах средняя зарплата колеблется в пределах 20 173-23 436 грн.

Как изменилась средняя зарплата в регионах

Август продемонстрировал разнонаправленную динамику по сравнению с июлем. В абсолютном большинстве областей зафиксировано снижение средней зарплаты, однако масштабы падения существенно различаются.

Наибольший спад наблюдался в Луганской (-5,8%), Ивано-Франковской (-5,2%) и Закарпатской (-4,3%) областях.

Наименьшее падение зафиксировано в Запорожской области (-0,1%), Киевской (-0,2%) и Тернопольской (-0,9%). Здесь ситуация остается относительно стабильной.

Единственный регион с ростом — Черниговская область, где зарплата выросла на 1,9% от июльского показателя и составила 20 289 грн.

В целом в разрезе регионов ситуация со средней зарплатой в августе была такой:

г. Киев — 39 535 грн (-2,5% относительно июля);

Луганская область — 32 541 грн (-5,8%);

Днепропетровская — 26 779 грн (-2,3%);

Киевская — 25 963 грн (-0,2%);

Запорожская — 24 681 грн (-0,1%);

Донецкая — 24 187 грн (-0,8%);

Львовская — 23 436 грн (-3,1%);

Николаевская — 23 174 грн (-2,0%);

Херсонская — 22 823 грн (-2,6%);

Полтавская — 22 512 грн (-2,0%);

Ровенская — 22 467 грн (-1,2%);

Винницкая — 22 074 грн (-2,6%);

Сумская — 21 652 грн (-1,3%);

Харьковская — 21 613 грн (-1,6%);

Закарпатская — 21 495 грн (-4,3%);

Волынская — 21 457 грн (-3,7%);

Хмельницкая — 21 383 грн (-0,8%);

Одесская — 21 078 грн (-1,6%);

Житомирская — 20 879 грн (-3,4%);

Черкасская — 20 855 грн (-3,4%);

Черниговская — 20 289 грн (+1,9%) ;

; Ивано-Франковская — 20 173 грн (-5,2%);

Тернопольская — 19 837 грн (-0,9%);

Кировоградская — 18 778 грн (-3,8%);

Черновицкая — 18 451 грн (-3,9%).

Стоит отметить, что между столицей и регионами сохраняется большая разница в доходах граждан — зарплаты в Киеве более чем в два раза превышают показатели наименее оплачиваемых областей.

