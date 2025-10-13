Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Вознаграждения до 200% от оклада — кому обновят зарплаты

Вознаграждения до 200% от оклада — кому обновят зарплаты

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 14:30
Заработные платы в Украине — кому начнут доплачивать по 200% от оклада в 2025 году
Бухгалтер с калькулятором в офисе. Фото: Freepik

Работники Службы судебной охраны начнут получать во время военного положения доплаты от 50% до 200% должностного оклада. Такой подход в начислении выплат будет действовать на территориях боевых действий в зависимости от уровня опасности.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о новых выплатах в Службе судебной охраны

По данным Мельничука, правительство установило на время военного положения сотрудникам Службы судебной охраны выплату дополнительного вознаграждения в процентах к должностному окладу с учетом оклада по спецзваниям и надбавок за стаж соответствующей службы.

Они предусмотрены для тех, служба которых проходит на территориях, включенных в перечень территорий, где продолжаются или состоялись боевые действия, на временно оккупированных, утвержденных Минразвития.

Согласно утвержденным правилам, будет выплачиваться дополнительное вознаграждение в процентах к должностному окладу, учитывая оклад по спецзваниям и надбавки за стаж службы:

  1. В размере 50% — в районах вероятных боевых действий, для которых не определена дата их прекращения.
  2. В размере 100% — в районах активных боевых действий и территориях, где функционируют государственные электронные информресурсы, для которых не определена дата завершения боевых действий.
  3. В размере 200% — в районах активных боевых действий и в районах, где функционируют государственные электронные информресурсы, для которых не установлена конечная дата боевых действий, во время интенсивных обстрелов, в расчете на месяц пропорционально количеству дней, когда в течение суток происходили соответствующие обстрелы.

Дополнительное вознаграждение устанавливают сотрудникам Службы судебной охраны ежемесячно пропорционально времени несения службы в расчете на месяц (без учета пребывания в отпуске/на лечении).

Обновление перечня ВОТ и территорий боевых действий

В сентябре Министерство развития громад и территорий внесло изменения в список территорий, где ведутся/велись боевые действия, или оккупированных РФ.

Соответствующие изменения коснулись Донецкой, Днепропетровской областей, Херсонской и Харьковской областей.

В конце февраля этого года Минразвития утвердило список таких территорий. Согласно документу, территории делятся на:

  • Территории, где ведутся/велись боевые действия:

- вероятные боевые действия;

- активные боевые действия;

- активные боевые действия, где функционируют государственные электронные информресурсы.

  • Временно оккупированные РФ территории Украины.

Ранее мы писали, на какие выплаты смогут рассчитывать военнослужащие ВСУ и других военных формирований в ноябре. В частности, известно, какие предусмотрены доплаты и компенсации в следующем месяце.

Еще рассказывали, что некоторым педагогам удвоили доплаты в девяти регионах. Большие суммы работники сферы образования смогут получить с октября 2025 года.

зарплаты выплаты работа деньги сотрудники
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации