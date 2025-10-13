Заработные платы в Украине — кому начнут доплачивать по 200% от оклада в 2025 году

Бухгалтер с калькулятором в офисе. Фото: Freepik

Работники Службы судебной охраны начнут получать во время военного положения доплаты от 50% до 200% должностного оклада. Такой подход в начислении выплат будет действовать на территориях боевых действий в зависимости от уровня опасности.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Подробнее о новых выплатах в Службе судебной охраны

По данным Мельничука, правительство установило на время военного положения сотрудникам Службы судебной охраны выплату дополнительного вознаграждения в процентах к должностному окладу с учетом оклада по спецзваниям и надбавок за стаж соответствующей службы.

Они предусмотрены для тех, служба которых проходит на территориях, включенных в перечень территорий, где продолжаются или состоялись боевые действия, на временно оккупированных, утвержденных Минразвития.

Согласно утвержденным правилам, будет выплачиваться дополнительное вознаграждение в процентах к должностному окладу, учитывая оклад по спецзваниям и надбавки за стаж службы:

В размере 50% — в районах вероятных боевых действий, для которых не определена дата их прекращения. В размере 100% — в районах активных боевых действий и территориях, где функционируют государственные электронные информресурсы, для которых не определена дата завершения боевых действий. В размере 200% — в районах активных боевых действий и в районах, где функционируют государственные электронные информресурсы, для которых не установлена конечная дата боевых действий, во время интенсивных обстрелов, в расчете на месяц пропорционально количеству дней, когда в течение суток происходили соответствующие обстрелы.

Дополнительное вознаграждение устанавливают сотрудникам Службы судебной охраны ежемесячно пропорционально времени несения службы в расчете на месяц (без учета пребывания в отпуске/на лечении).

Обновление перечня ВОТ и территорий боевых действий

В сентябре Министерство развития громад и территорий внесло изменения в список территорий, где ведутся/велись боевые действия, или оккупированных РФ.

Соответствующие изменения коснулись Донецкой, Днепропетровской областей, Херсонской и Харьковской областей.

В конце февраля этого года Минразвития утвердило список таких территорий. Согласно документу, территории делятся на:

Территории, где ведутся/велись боевые действия:

- вероятные боевые действия;

- активные боевые действия;

- активные боевые действия, где функционируют государственные электронные информресурсы.

Временно оккупированные РФ территории Украины.

Ранее мы писали, на какие выплаты смогут рассчитывать военнослужащие ВСУ и других военных формирований в ноябре. В частности, известно, какие предусмотрены доплаты и компенсации в следующем месяце.

Еще рассказывали, что некоторым педагогам удвоили доплаты в девяти регионах. Большие суммы работники сферы образования смогут получить с октября 2025 года.