Надбавки к пенсиям — кому гарантируют выплату в 3,75 тыс. грн

Пожилые люди за столом. Фото: Freepik

В Украине для некоторых категорий граждан пенсионного возраста государство гарантирует повышенные выплаты с весны 2025 года. На ежемесячную доплату имеют право неработающие пенсионеры, у которых есть необходимое количество страхового стажа.

Это предусмотрено постановлением правительства №209 от 25 февраля 2025 года.

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Размеры надбавок к пенсиям в 2025 году

В рамках постановления "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году", доплаты назначены, если украинцы имеют низкий размер пенсий.

Так, граждане могут рассчитывать на ежемесячную доплату при следующих условиях:

пенсионер, достигший 65-летнего возраста (размер страхового стажа у мужчин составляет 35 лет, у женщин — 30 лет), получит доплату до 3758 грн, если размер выплаты меньше соответствующей суммы;

человек, достигший 80-летнего возраста (количество страхового стажа у мужчин составляет 25, у женщин — 20 лет), получит доплату в случае меньшего размера пенсии от суммы в 3758 грн;

лицо 70-80 лет (объем страхового стажа у мужчин составляет 35, у женщин — 30 лет) получит доплату до 3 613 грн, если не подпадает под требования для 65+;

гражданин достиг 70-летнего возраста (объем страхового стажа у мужчин составляет 35, у женщин — 30 лет, есть инвалидность первой группы) получит доплату к сумме в 3323 грн;

остальным неработающим пенсионерам должны доплачивать к сумме в 3038 грн в случае меньшего размера пенсии.

В то же время, если стаж меньше 35 лет у мужчин, а у женщин 30 лет — доплату рассчитывают пропорционально. Лица 75-80 лет, которые имеют минимальный стаж в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, получат минимум 3613 грн.

Надбавки к пенсиям тем, кому за 70 лет

Также в этом году предусмотрены законные ежемесячные надбавки к пенсиям для граждан, возраст которых превысил 70 лет. С этого предела назначают компенсационную выплату, если пенсия не превышает сумму 10,34 тыс. грн.

Размеры надбавок к пенсиям в 2025 году:

70-74 года — доплата в 300 грн;

75-79 лет — доплата в 456 грн;

от 80 лет — доплата в 570 грн.

Такие выплаты будут начислены также автоматически, без отдельного обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Ранее мы информировали о том, что некоторые пенсионеры в случае устройства или увольнения с работы должны сообщить об этом Пенсионный фонд. От этого зависит размер доплат к пенсиям.

Также рассказывали о том, что граждане пенсионного возраста имеют право на денежную помощь в 550 грн. Такую выплату до конца мая предоставляет Всемирная продовольственная программа ООН.