Надбавки до пенсій — кому гарантують виплату у 3,75 тис. грн

Люди похилого віку за столом. Фото: Freepik

В Україні для деяких категорій громадян пенсійного віку держава гарантує підвищені виплати з весни 2025 року. На щомісячну доплату мають право пенсіонери, які не працюють, і мають необхідну кількість страхового стажу.

Це передбачено постановою уряду №209 від 25 лютого 2025 року.

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Розміри надбавок до пенсій у 2025 році

У рамках постанови "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році", доплати призначені, якщо українці мають низький розмір пенсій.

Так, громадяни можуть розраховувати на щомісячну доплату за таких умов:

пенсіонер, який досягнув 65-річного віку (обсяг страхового стажу у чоловіків становить 35 років, у жінок — 30 років), отримає доплату до 3758 грн, якщо розмір виплати менший за відповідну суму;

людина, яка досягнула 80-річного віку (кількість страхового стажу у чоловіків становить 25, у жінок — 20 років), отримає доплату у разі меншого розміру пенсії від суми у 3758 грн;

особа 70-80 років (обсяг страхового стажу у чоловіків становить 35, у жінок — 30 років) отримає доплату до 3 613 грн, якщо не підпадає під вимоги для 65+;

громадянин досяг 70-річного віку (обсяг страхового стажу у чоловіків становить 35, у жінок — 30 років, є інвалідність першої групи) отримає доплату до суми у 3323 грн;

решті непрацюючим пенсіонерам мають доплачувати до суми у 3038 грн у разі меншого розміру пенсії.

Водночас, якщо стаж менший за 35 років у чоловіків, а в жінок 30 років — доплату розраховують пропорційно. Особи 75-80 років, які мають мінімальний стаж у 25 років для чоловіків та 20 років для жінок, отримають щонайменше 3613 грн.

Надбавки до пенсій тим, кому за 70 років

Також цьогоріч передбачені законні щомісячні надбавки до пенсій для громадян, вік яких перевищив 70 років. З цієї межі призначають компенсаційну виплату, якщо пенсія не перевищує суму 10,34 тис. грн.

Розміри надбавок до пенсій у 2025 році:

70-74 роки — доплата у 300 грн;

75-79 років — доплата у 456 грн;

від 80 років — доплата у 570 грн.

Такі виплати будуть нараховані також автоматично, без окремого звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Раніше ми інформували про те, що деякі пенсіонери у разі влаштування чи звільнення з роботи мають повідомити про це Пенсійний фонд. Від цього залежить розмір доплат до пенсій.

Також розповідали про те, що громадяни пенсійного віку мають право на грошову допомогу у 550 грн. Таку виплату до кінця травня надає Всесвітня продовольча програма ООН.