Пенсии в Украине - граждане имеют право на 940 грн доплаты в 2024 году

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что некоторым гражданам доступны ежемесячные денежные доплаты. Надбавки назначат в случае, если речь идет об одиноком пенсионере, нуждающемся в постороннем уходе.

Об этом рассказали в одном из управлений фонда.

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Условия назначения доплаты к пенсии

Вопрос предоставления выплат одиноким пенсионерам, нуждающимся в постороннем уходе, прописан в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц и решении правительства".

Для этого необходимо подпадать под следующие критерии:

достижение 80-летия;

одинокое проживание;

потребность в регулярном постороннем уходе в связи с состоянием здоровья;

получение пенсионных выплат "по возрасту".

Право на такую помощь не предоставляется, если гражданин получает пенсию, в частности по инвалидности. Потребность в регулярном постороннем уходе должна быть подтверждена медицинскими заключениями врачей. Для этого необходимо сходить в больницу на осмотр.

Размер надбавки и как оформить

Согласно правилам, размер такой доплаты составляет 40% от уровня прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2024 году сумма дополнительного помощи повысилась, поскольку с 1 января вырос прожиточный минимум. Она увеличилась до 2,36 тыс. грн.

Учитывая это, размер соответствующей надбавки к пенсии составляет 944 грн.

Чтобы получить право на такую денежную доплату, необходимо предоставить пакет документов в Пенсионный фонд:

заявление от пенсионера;

паспорт;

идентификационный номер;

заключение врачебной комиссии, где должно быть указано, что заявителю требуется регулярный посторонний уход;

выписка из ПФУ о том, что гражданину не предоставляют доплату по уходу к пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине народные депутаты Верховной Рады планируют рассмотреть законопроект о масштабной пенсионной реформе до конца 2024 года. Она будет предусматривать возможность получения более высокого процента от заработка на будущем заслуженном отдыхе.

Также мы писали, что у украинских граждан пенсия зависит от размера заработной платы и страхового стажа. Известно сколько нужно зарабатывать, чтобы получать во время будущего заслуженного отдыха 23 тыс. гривен.