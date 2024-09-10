Пенсии в Украине - граждане имеют право на 940 грн доплаты в 2024 году

Доплата в почти тысячу гривен — кто из граждан имеет право на надбавку к пенсии
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что некоторым гражданам доступны ежемесячные денежные доплаты. Надбавки назначат в случае, если речь идет об одиноком пенсионере, нуждающемся в постороннем уходе.
Об этом рассказали в одном из управлений фонда.
Условия назначения доплаты к пенсии
Вопрос предоставления выплат одиноким пенсионерам, нуждающимся в постороннем уходе, прописан в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц и решении правительства".
Для этого необходимо подпадать под следующие критерии:
- достижение 80-летия;
- одинокое проживание;
- потребность в регулярном постороннем уходе в связи с состоянием здоровья;
- получение пенсионных выплат "по возрасту".
Право на такую помощь не предоставляется, если гражданин получает пенсию, в частности по инвалидности. Потребность в регулярном постороннем уходе должна быть подтверждена медицинскими заключениями врачей. Для этого необходимо сходить в больницу на осмотр.
Размер надбавки и как оформить
Согласно правилам, размер такой доплаты составляет 40% от уровня прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
В 2024 году сумма дополнительного помощи повысилась, поскольку с 1 января вырос прожиточный минимум. Она увеличилась до 2,36 тыс. грн.
Учитывая это, размер соответствующей надбавки к пенсии составляет 944 грн.
Чтобы получить право на такую денежную доплату, необходимо предоставить пакет документов в Пенсионный фонд:
- заявление от пенсионера;
- паспорт;
- идентификационный номер;
- заключение врачебной комиссии, где должно быть указано, что заявителю требуется регулярный посторонний уход;
- выписка из ПФУ о том, что гражданину не предоставляют доплату по уходу к пенсии.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине народные депутаты Верховной Рады планируют рассмотреть законопроект о масштабной пенсионной реформе до конца 2024 года. Она будет предусматривать возможность получения более высокого процента от заработка на будущем заслуженном отдыхе.
Также мы писали, что у украинских граждан пенсия зависит от размера заработной платы и страхового стажа. Известно сколько нужно зарабатывать, чтобы получать во время будущего заслуженного отдыха 23 тыс. гривен.
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