Пенсії в Україні 2026 — кому передбачена надбавка у 1038 грн

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У 2026 році підвищився розмір прожиткового мінімуму для непрацюючих громадян. У зв'язку з цим зросли деякі доплати до пенсій, прив'язані до нього, зокрема для людей похилого віку, яким необхідна допомога на догляд.

Про те, які зміни сталися для таких пенсіонерів, повідомляє видання Новини.LIVE.

Хто має право на надбавку на догляд з пенсіонерів

Нові показники у законодавстві дозволили переглянути доплату до пенсій громадян, у яких немає працездатних родичів та не мають можливості повноцінно забезпечувати власні потреби. Така щомісячна доплата надається громадянам, які отримують пенсію за віком. Право на виплату також надається за дотримання інших умов. Йдеться про:

Пенсіонер перетнув вікову межу у 80 років; За медичними рекомендаціями потребує регулярного догляду; Відсутнє право на пенсію з інвалідності/інші види виплат; Немає родичів працездатного віку, які б могли утримувати (дорослі діти/онуки/правнуки).

Новий розмір надбавки до пенсії у 2026 році

За правилами, розмір надбавки на догляд для громадян похилого віку становить 40% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних. Торік він був на рівні 2361 грн, що формувало надбавку у розмірі 944,4 грн. У зв'язку з новими показниками закону "Про Держбюджет-2026" прожитковий мінімум становить 2595 грн, тому доплата зросла до 1038 грн. З огляду на це, держпідтримка громадян підвищилася на 93,6 грн порівняно з минулим роком.

Для отримання щомісячної доплати, пенсіонеру необхідно особисто звернутися до медичного закладу, де лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) повинна за результатами обстеження здоров'я встановити потребу у сторонньому догляді. На основі цього громадянин може подати заяву до органів Пенсійного фонду з проханням призначити доплату. Також необхідно буде додати пакет документів:

паспорт громадянина та ідентифікаційний код;

медичний висновок, де підтверджуватиметься необхідність догляду;

документи, що підтверджують відсутність виплат з інвалідності.

Після перевірки інформації Пенсійний фонд може призначити відповідну доплату.

