Пенсії найстарших українців — хто може розраховувати на доплату у майже 600 грн

В Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів, яким у середньому виплачують 6,43 тис. грн, у близько третини суми пенсій не перевищують 4 тис. грн. Держава у цій ситуації під час воєнного стану намагається надати додаткову підтримку у вигляді спеціальних компенсацій для найстарших громадян.

Хто з найстарших пенсіонерів може розраховувати на підтримку

За інформацією ПФУ, щомісяця передбачені додаткові виплати від держави для громадян, які досягнули солідного віку. Максимальна вікова надбавка становить 570 грн. На таку суму можуть розраховувати українці, які досягнули 80 років і вище.

Дещо менші розміри доплат передбачені також для інших громадян. Йдеться про такі надбавки у разі досягнення вікових рубежів:

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 70 до 74 років — 300 грн.

Нарахування доплати відбувається з дати досягнення відповідного віку. Так, якщо громадянин народився 1 числа, то отримає повний розмір надбавки за повний місяць, якщо ж народився, наприклад, 20 числа, до пенсії доплатять кошти за 10 днів. Надалі буде повна сума.

Крім досягнення такого віку, важливо, щоб розмір пенсії не перевищував 10,34 тис. грн.

"Є ще один не менш важливий момент в обчисленні надбавки: особі, яка досягнула наступного вікового рівня, наприклад, 75-річчя, надбавка до пенсії становитиме 156 грн, адже у такого пенсіонера вже є надбавка у розмірі 300 грн, призначена у 70 років, тобто йде донарахування до наступного розміру", — пояснили в ПФУ.

Таку доплату нараховують автоматично, тому звертатись до Пенсійного фонду не потрібно.

Які пенсії виплачують українцям

В Україні у період з початку червня до жовтня 2025 року розмір середньої пенсії зріс лише на 26,6 грн, до 6,43 тис. грн, за новою інформацією Пенсійного фонду.

Найвищі середні пенсії фіксують у столиці країни — на рівні 8,84 тис. грн, а найменші у Тернопільській області — у 4,99 тис. грн.

Ті, хто не мають необхідного страхового стажу для пенсії за віком або не працював, отримують соціальну допомогу (соцпенсію), яка є найменшою формою пенсійних виплат в Україні. Розмір такої пенсії становить 2,36 тис. грн.

Водночас, найбільші пенсійні виплати (довічне грошове утримання) мають судді у відставці — 109,8 тис. грн.

До кінця року підвищення виплат для пенсіонерів не очікується. Згідно з проєктом Державного бюджету на 2026 рік, передбачається здійснення індексації з березня наступного року. Відсоток підвищення оприлюднять у лютому, коли стане відомий показник інфляції.

