Пенсии в 2025 году — кому из украинцев ежемесячно доплачивают 920 грн

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство предусматривает предоставление доплаты к пенсии в размере 39% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц для одной категории граждан. На соответствующую дополнительную выплату имеют право некоторые многодетные матери.

Это предусмотрено ст. 1 закона № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

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Кому из многодетных женщин назначают доплату в 2025 году

Согласно нормам закона, женщинам, которые родили девять детей и воспитали их до шестилетнего возраста, предусмотрена ежемесячная спецдоплата к пенсии. Также они могут выйти на заслуженный отдых досрочно при условии наличия определенного количества страхового стажа.

Размер дополнительной денежной выплаты составляет 39% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Поскольку в 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 грн, сумма ежемесячной доплаты равна 920 грн.

На соответствующую выплату могут претендовать женщины, которые как самостоятельно родили такое количество детей, так и усыновили.

Многодетным женщинам предоставлено право досрочного выхода на пенсию при следующих условиях:

при достижении 50 лет;

при наличии не менее 15 лет стажа.

Как оформить пенсию и доплату многодетным украинкам

Многодетные женщины, которые подпадают под вышеуказанные условия, для оформления пенсии и надбавки должны обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Нужно подготовить определенный пакет документов. Пенсию назначают на основе представленных:

паспорта гражданина;

идентификационного кода;

трудовой книжки, документов, где подтверждается приобретенный страховой стаж;

свидетельства о рождении на всех детей;

паспорта детей (при наличии).

Также пенсию за особые заслуги могут предоставить и отцу, если воспитывал детей до указанного возраста.

Кроме того, многодетным матерям предоставляют ряд льгот, в частности, на оплату коммунальных услуг и образование.

Напомним, в Украине предусматривается предоставление доплаты к пенсии за почетное звание "Народный". В Пенсионном фонде рассказали, какой именно размер доплаты к пенсии предоставляют в 2025 году.

Также мы писали, кто имеет право на минимальный гарантированный размер пенсии в 7,8 тыс. грн. По украинскому законодательству, такая выплата предусмотрена для родных погибших военных.