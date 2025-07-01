Пенсии в 2025 году — кому из украинцев ежемесячно доплачивают 920 грн

Доплата в 920 грн — кто из пенсионеров получает в 2025 году
Украинское законодательство предусматривает предоставление доплаты к пенсии в размере 39% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц для одной категории граждан. На соответствующую дополнительную выплату имеют право некоторые многодетные матери.
Это предусмотрено ст. 1 закона № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
Кому из многодетных женщин назначают доплату в 2025 году
Согласно нормам закона, женщинам, которые родили девять детей и воспитали их до шестилетнего возраста, предусмотрена ежемесячная спецдоплата к пенсии. Также они могут выйти на заслуженный отдых досрочно при условии наличия определенного количества страхового стажа.
Размер дополнительной денежной выплаты составляет 39% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Поскольку в 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 грн, сумма ежемесячной доплаты равна 920 грн.
На соответствующую выплату могут претендовать женщины, которые как самостоятельно родили такое количество детей, так и усыновили.
Многодетным женщинам предоставлено право досрочного выхода на пенсию при следующих условиях:
- при достижении 50 лет;
- при наличии не менее 15 лет стажа.
Как оформить пенсию и доплату многодетным украинкам
Многодетные женщины, которые подпадают под вышеуказанные условия, для оформления пенсии и надбавки должны обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Нужно подготовить определенный пакет документов. Пенсию назначают на основе представленных:
- паспорта гражданина;
- идентификационного кода;
- трудовой книжки, документов, где подтверждается приобретенный страховой стаж;
- свидетельства о рождении на всех детей;
- паспорта детей (при наличии).
Также пенсию за особые заслуги могут предоставить и отцу, если воспитывал детей до указанного возраста.
Кроме того, многодетным матерям предоставляют ряд льгот, в частности, на оплату коммунальных услуг и образование.
Напомним, в Украине предусматривается предоставление доплаты к пенсии за почетное звание "Народный". В Пенсионном фонде рассказали, какой именно размер доплаты к пенсии предоставляют в 2025 году.
Также мы писали, кто имеет право на минимальный гарантированный размер пенсии в 7,8 тыс. грн. По украинскому законодательству, такая выплата предусмотрена для родных погибших военных.
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