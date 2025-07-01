Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доплата в 920 грн — кто из пенсионеров получает в 2025 году

Доплата в 920 грн — кто из пенсионеров получает в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 06:10
Пенсии в 2025 году — кому из украинцев ежемесячно доплачивают 920 грн
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство предусматривает предоставление доплаты к пенсии в размере 39% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц для одной категории граждан. На соответствующую дополнительную выплату имеют право некоторые многодетные матери.

Это предусмотрено ст. 1 закона № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Реклама
Читайте также:

Кому из многодетных женщин назначают доплату в 2025 году

Согласно нормам закона, женщинам, которые родили девять детей и воспитали их до шестилетнего возраста, предусмотрена ежемесячная спецдоплата к пенсии. Также они могут выйти на заслуженный отдых досрочно при условии наличия определенного количества страхового стажа.

Размер дополнительной денежной выплаты составляет 39% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Поскольку в 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 грн, сумма ежемесячной доплаты равна 920 грн.

На соответствующую выплату могут претендовать женщины, которые как самостоятельно родили такое количество детей, так и усыновили.

Многодетным женщинам предоставлено право досрочного выхода на пенсию при следующих условиях:

  • при достижении 50 лет;
  • при наличии не менее 15 лет стажа.

Как оформить пенсию и доплату многодетным украинкам

Многодетные женщины, которые подпадают под вышеуказанные условия, для оформления пенсии и надбавки должны обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Нужно подготовить определенный пакет документов. Пенсию назначают на основе представленных:

  • паспорта гражданина;
  • идентификационного кода;
  • трудовой книжки, документов, где подтверждается приобретенный страховой стаж;
  • свидетельства о рождении на всех детей;
  • паспорта детей (при наличии).

Также пенсию за особые заслуги могут предоставить и отцу, если воспитывал детей до указанного возраста.

Кроме того, многодетным матерям предоставляют ряд льгот, в частности, на оплату коммунальных услуг и образование.

Напомним, в Украине предусматривается предоставление доплаты к пенсии за почетное звание "Народный". В Пенсионном фонде рассказали, какой именно размер доплаты к пенсии предоставляют в 2025 году.

Также мы писали, кто имеет право на минимальный гарантированный размер пенсии в 7,8 тыс. грн. По украинскому законодательству, такая выплата предусмотрена для родных погибших военных.

выплаты пенсии ПФУ деньги женщины
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации