Пенсии в Украине — кто получит доплату в 40% в 2024 году

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине гражданам продолжают выплачивать пенсии и социальную помощь, несмотря на войну. Есть некие категории лиц, которые могут рассчитывать даже на дополнительные выплаты.

Об этом пишет профильное издание "На пенсии".

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Кто имеет право на доплату в 40%

Так, в 2024 году украинцы могут получить доплату к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность. Такую выплату предусматривает закон №646-IX от 02.06.2020 года.

Согласно законодательству, есть несколько требований для начисления соответствующей надбавки.

На такую выплату имеют право пожилые граждане старше 80 лет.

Также важным условием является факт того, что гражданину начисляют пенсию по возрасту.

Кроме того, такие лица должны проживать одни и нуждаться в постороннем уходе по состоянию здоровья.

Каков размер выплаты в 2024 году

В 2024 году выплата выросла по сравнению с прошлым годом, ведь размер прожиточного минимума повысили с 2093 до 2361 гривны.

Поскольку размер доплаты составляет 40% и привязан к прожиточному минимуму, то в текущем году ее размер составляет 944 гривны.

Как получить денежную помощь

Получить дополнительную денежную выплату к пенсии не так-то просто. Для оформления доплаты необходимо заключение врачей о необходимости гражданина в постороннем уходе.

Речь идет о заключении врачебно-консультативной комиссии. Если такая справка есть, то с ней, а также с паспортом и идентификационным кодом следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда.

В ПФУ необходимо написать специальное заявление именно на оформление соответствующей доплаты за посторонний уход.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в ПФУ назвали категорию украинцев, которой государство гарантирует право на назначение пенсионных выплат по возрасту на льготных условиях. Для этого следует работать на определенных должностях и подпадать под определенные законом критерии.

Также мы писали, что в августе этого года некоторым пенсионерам будут начислены дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины. Для получения помощи специальное обращение не требуется.