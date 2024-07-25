Пенсії в Україні — хто отримає доплату у 40% у 2024 році

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадянам продовжують виплачувати пенсії та соціальну допомогу, попри війну. Існують деякі категорії осіб, які можуть розраховувати навіть на додаткові виплати.

Про це пише профільне видання "На пенсії".

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Хто має право на доплату у 40%

Так, у 2024 році українці можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 40% від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність. Таку виплату передбачає закон №646-ІХ від 02.06.2020 року.

Згідно із законодавством, є кілька вимог для нарахування відповідної надбавки.

На таку виплату мають право громадяни похилого віку, яким більше 80 років.

Також важливою умовою є факт того, що громадянину нараховують пенсію за віком.

Окрім того, такі особи мають проживати одні та потребувати стороннього догляду за станом здоров'я.

Який розмір виплати у 2024 році

У 2024 році виплата зросла порівняно з минулим роком, адже розмір прожиткового мінімуму підвищили з 2093 грн до 2361 гривні.

Оскільки розмір доплати становить 40% і прив'язаний до прожиткового мінімуму, то цього року її розмір становить 944 гривні.

Як отримати грошову допомогу

Отримати додаткову грошову виплату до пенсії не так просто. Для оформлення доплати необхідний висновок лікарів про потребу громадянина у сторонньому догляді.

Йдеться про висновок лікарсько-консультативної комісії. Якщо така справка є, то з нею, а також з паспортом та ідентифікаційним кодом потрібно звернутися у сервісний центр Пенсійного фонду.

У ПФУ необхідно написати спеціальну заяву саме на оформлення відповідної доплати за сторонній догляд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у ПФУ назвали категорію українців, якій держава гарантує право на призначення пенсійних виплат за віком на пільгових умовах. Для цього потрібно працювати на певних посадах та підпадати під визначені законом критерії.

Також ми писали, що у серпні цього року деяким пенсіонерам нарахують додаткові виплати до Дня Незалежності України. Для отримання допомоги спеціальне звернення не потрібне.