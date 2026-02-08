Пенсии в Украине — как и когда зачисляют страховой стаж, приобретенный за рубежом

Видео
Право на пенсии — когда зачисляют стаж, полученный за границей

Дата публикации 8 февраля 2026 06:10
Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В 2026 году продолжают действовать обновленные правила по зачислению в страховой стаж периодов трудовой деятельности за рубежом для будущего оформления пенсии по возрасту. Такая возможность доступна для лиц, работающих в других странах, с которыми у Украины заключены соответствующие международные договоры.

О том, как сейчас засчитывается стаж за рубежом к пенсии, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Правила зачисления стажа для пенсии, приобретенного за рубежом

Согласно нормам законодательства, если гражданин работал в государстве, с которым у Украины заключен международный договор (ратифицированный парламентом), то соответствующий трудовой период могут включить в его общий страховой стаж. Это позволит определить право на оформление пенсии по возрасту, согласно закону № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для зачисления иностранного стажа граждане, у которых нет его в достаточном количестве в Украине (в соответствии со статьей 26 закона), но работали за пределами страны, должны подать специальное заявление на оформление пенсии вместе с подтверждающими документами.

При их отсутствии или если такие документы не позволят точно подтвердить периоды работы специалисты Пенсионного фонда в течение пяти рабочих дней после получения заявления со всеми необходимыми документами должны обратиться в Министерство иностранных дел. В свою очередь, ведомство обязано направить в течение пяти рабочих дней официальный запрос по дипломатическим каналам в соответствующий пенсионный орган иностранного государства для предоставления подтверждающей документации.

В случае, если обмен данными между украинским ПФУ и соответствующим иностранным учреждением невозможен, то запрос должны направить после возобновления возможности для обмена.

Документы с подтверждением трудовой деятельности, полученные из-за рубежа, в Украине могут признаваться действительными при условии легализации.

Когда может быть зачислен стаж

Периоды работы за рубежом могут зачислить в общий страховой стаж в календарном исчислении сразу после поступления подтверждающей документации территориальным органом Пенсионного фонда. Это позволит определить право на оформление пенсии по возрасту.

В случае, если документы из другой страны поступят позже чем через три месяца после подачи запроса на пенсию, днем принятия такого заявления будет считаться дата получения документов от иностранного государства.

Если ПФУ получит подтверждение о наличии иностранного страхового стажа, а гражданин еще не подал заявление на пенсию, то его должны проинформировать о необходимости обращения для оформления пенсионных выплат.

Ранее мы писали, кто из украинцев получит надбавки в 20% к пенсии. Речь идет о доплате, предусмотренной для граждан, проживающих в определенных районах.

Также сообщалось, кто с 1 марта будет получать 12,81 тыс. грн в месяц. Ожидается рост минимальной пенсии для семей погибших и пропавших без вести военных.

выплаты пенсии ПФУ деньги стаж
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
