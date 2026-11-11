Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году часть пенсионеров может получать дополнительные выплаты. Одним выплаты назначаются автоматически, другим необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать документы. Помощь предусмотрена для пожилых людей, работающих пенсионеров с дополнительным стажем, неработающих граждан с детьми на иждивении и многодетных матерей.

О дополнительных выплатах для пенсионеров рассказали "Факты", передают Новини.LIVE.

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Какие возрастные доплаты предусмотрены для пенсионеров

В 2026 году пенсионеры могут получать ежемесячную доплату в зависимости от возраста. Ее назначают автоматически, если человек достиг 70 лет, а размер его пенсии не превышает 10 340,35 грн.

Сумма компенсации зависит от возрастной категории:

300 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет;

456 грн — от 75 до 80 лет;

570 грн — для людей старше 80 лет.

Эти доплаты не суммируются. Когда пенсионер переходит в следующую возрастную категорию, размер выплаты изменяется в соответствии с установленной суммой.

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Если человеку исполнилось 70 лет, например, 20 числа, доплату за этот месяц рассчитают только за дни со дня рождения до конца месяца. Полную сумму начнут выплачивать со следующего месяца.

Доплаты за стаж

Пенсионеры, продолжающие работать, имеют право на перерасчет выплат за дополнительный страховой стаж.

Для этого после назначения пенсии или предыдущего перерасчета необходимо накопить не менее 24 месяцев страхового стажа. Если человек накопил меньший стаж, перерасчет также возможен, если с момента предыдущего перерасчета прошло не менее двух календарных лет.

При перерасчете Пенсионный фонд Украины учитывает дополнительный стаж. При этом показатель заработной платы может остаться неизменным.

Сумма повышения зависит от количества дополнительных месяцев стажа и заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. ПФУ сравнивает два варианта:

учет только дополнительного страхового стажа;

учет дополнительного стажа вместе с заработком после назначения пенсии или предыдущего перерасчета.

Пенсионеру применяется вариант, который является более выгодным.

Также важно своевременно подать заявление. Если обратиться до 15 числа включительно, пенсию пересчитают с первого числа текущего месяца. Если подать документы после 15 числа, новый размер выплат установят с первого числа следующего месяца.

Надбавки на детей

Неработающие пенсионеры могут получать дополнительные деньги на несовершеннолетних детей, находящихся на их иждивении.

Выплату назначают на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Для ее оформления необходимо подтвердить, что пенсионер обеспечивает ребенка.

В частности, необходимо подать:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

трудовую книжку;

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие, что ребенок находится на иждивении.

Если пенсионер официально устроится на работу или зарегистрируется в качестве физического лица-предпринимателя, доплату прекратят. Также выплату больше не будут начислять после того, как ребенку исполнится 18 лет.

Доплата многодетным матерям

Дополнительная выплата предусмотрена для матерей, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых или более детей.

Такую помощь назначают в соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Ее размер зависит от количества детей и определяется в процентах от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2 595 грн. Доплата многодетным матерям может составлять от 35% до 40% прожиточного минимума.

В частности, женщины, воспитавшие пятерых детей, получают дополнительно 908 грн в месяц. Матерям десяти и более детей предусмотрена максимальная доплата — 1 038 грн.

Выплаты чернобыльцам

Отдельную помощь могут получать некоторые неработающие пенсионеры, имеющие статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Речь идет о гражданах, проживавших на территориях безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения.

Для назначения выплаты учитывается проживание на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года.

В 2026 году размер ежемесячной доплаты составляет 2 595 грн.

Если необходимых данных о человеке нет в государственных реестрах, подтвердить право на пособие можно через специальные комиссии при областных военных администрациях.

Такой механизм предусмотрен, в частности, для людей, которые потеряли паспорт, не имеют данных о месте проживания в государственных реестрах, меняли адрес или жили с родителями без отдельной регистрации.

Документы для подтверждения права на выплату по данному механизму можно было подать до 30 сентября 2026 года.

Помощь на отопление

Перед отопительным сезоном также предусмотрены отдельные программы денежной помощи украинцам. В частности, речь идет о средствах на приобретение топлива для отопления.

Такая поддержка особенно важна для жителей прифронтовых общин и населенных пунктов, пострадавших от войны.

В то же время условия получения помощи, перечень граждан и порядок выплат зависят от конкретной программы и организации, которая ее финансирует.

Пенсионерам, нуждающимся в поддержке перед зимой, следует следить за объявлениями Пенсионного фонда, местных властей и международных гуманитарных организаций.

Кому выплачивают деньги ко Дню Независимости Украины

Еще одна форма поддержки — ежегодная разовая помощь ко Дню Независимости Украины. Ее выплачивают в августе, а сумма зависит от статуса получателя.

В частности, предусмотрены следующие выплаты:

от 2 700 до 3 100 грн — людям с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним заключенным концентрационных лагерей, получившим инвалидность. Сумма зависит от группы инвалидности;

1 000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей и детям, родившимся в таких местах;

3 100 грн — гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

650 грн — членам семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также женам и мужьям умерших людей с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, которые не вступили в повторный брак;

450 грн — участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей, людям, которых насильно вывозили на принудительные работы, а также детям партизан и подпольщиков.

Размер помощи определяется в соответствии с категорией получателя и его статусом.

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