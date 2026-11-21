Пенсіонери на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Деякі українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати додатково понад 5 600 гривень. Ця доплата не залежить від кількості відпрацьованих років чи віку людини. Вона доступна лише окремим категоріям громадян, які мають особливі заслуги перед Україною. Відомо, хто має право на допомогу, як її оформити та які документи знадобляться.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

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Кому належить велика надбавка до пенсії

В Україні передбачена спеціальна пенсійна виплата для людей, які боролися за незалежність держави у ХХ столітті та постраждали від репресій комуністичного режиму. Йдеться про громадян, яких радянська влада переслідувала через політичні або релігійні переконання.

Право на надбавку мають люди, які:

офіційно визнані борцями за незалежність України у ХХ столітті;

зазнали політичних або релігійних репресій;

були незаконно ув'язнені або безпідставно примусово утримувалися в психіатричних закладах;

отримали офіційне рішення про реабілітацію.

Для таких пенсіонерів держава передбачила окрему щомісячну виплату. З 1 березня її розмір становить 5 667,52 гривні. Гроші виплачують додатково до основної пенсії, яку людина вже отримує.

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Сума надбавки може змінюватися. Щороку з 1 березня її переглядають із застосуванням відповідного коефіцієнта збільшення.

Як оформити доплату до пенсії

Щоб отримати додаткові гроші, пенсіонеру потрібно підтвердити своє право на виплату. Головним документом є довідка про реабілітацію встановленого зразка. Її видає Регіональна комісія з реабілітації, яка працює при відповідній обласній або міській державній чи військовій адміністрації.

Після отримання довідки потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Подати документи можна двома способами:

особисто в найближчому сервісному центрі ПФУ;

поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду.

Якщо людина звертається особисто, днем подання заяви вважають дату її прийняття працівником ПФУ. Якщо ж документи надсилають поштою, враховують дату на поштовому штемпелі.

Чи можна отримати надбавку за попередні місяці

Виплату призначають із дня звернення, але є виняток, який дозволяє отримати гроші з ранішої дати. Якщо пенсіонер звернувся по надбавку протягом 12 місяців після виникнення права на неї, виплату можуть призначити з дня набуття такого права. Наприклад, з дати отримання документа, який підтверджує відповідний статус.

Це стосується і випадків, коли людина подала заяву, але додала не всі необхідні документи. Пенсійний фонд повідомить, яких саме паперів бракує. Якщо донести їх протягом трьох місяців після такого повідомлення, початкову дату звернення збережуть.

Ще одна особливість стосується пенсіонерів, які мають право на надбавку одразу за кількома підставами. У такому випадку ПФУ призначає лише одну найбільшу виплату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто має право на подвійний стаж. Один рік роботи в інфекційних, психіатричних, реанімаційних та деяких інших відділеннях за певних умов зараховують як два. Однак така пільга допомагає раніше виконати вимоги до стажу, а розмір пенсії за ці роки обчислюють за загальними правилами.

Також Новини.LIVE писали, за яких умов військові можуть вийти на пенсію вже у 45 років. Для цього потрібно мати щонайменше 25 років загального страхового стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців припадає на військову службу. Оформити виплати можна після звільнення зі служби, якщо виконані всі вимоги закону.