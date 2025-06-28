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Главная Финансы Доплата к пенсии за сверхстаж — кто получит дополнительно 470 грн

Доплата к пенсии за сверхстаж — кто получит дополнительно 470 грн

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 06:10
Пенсии в Украине — кто может получить 470 грн доплаты за сверхстаж
Пожилой мужчина в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Правила доплаты за сверхстаж в 2025 году На какой размер доплаты можно рассчитывать

Украинские пенсионеры, у которых страховой стаж превышает установленную законодательную норму, имеют право на доплату к своим пенсионным выплатам. Так, за каждый полный год "лишнего" стажа пенсия по возрасту может увеличиваться на 1%.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Правила доплаты за сверхстаж в 2025 году

Как рассказали в ПФУ, определяется сверхурочный стаж, учитывая то, когда гражданин вышел на заслуженный отдых:

  • если пенсия была назначена до октября 2011 года, то сверхстаж исчисляется свыше 25 лет для мужчин и более чем 20 лет для женщин;
  • если же пенсия была назначена после октября 2011 года, то более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Учитывая это, если у человека есть больше стажа за норму, то предусмотрена доплата: за каждый такой полный "дополнительный" год стажа будут добавлять 1% к пенсии от базового уровня. Однако соответствующая доплата не может превышать 1% от размера прожиточного минимума.

На какой размер доплаты можно рассчитывать

Поскольку в 2025 году уровень прожиточного минимума находится на отметке 2361 грн, то за каждый год сверхстажа человек получит дополнительно к пенсии по 23,61 грн (2361 × 1%).

В ПФУ привели пример: за десять лет сверхстажа пенсионер сможет получить дополнительно 236 грн в месяц (10х23,61), а за двадцать — 472 грн.

При этом имеющийся сверхнормативный стаж у гражданина не может быть ограничен.

Что касается работающих пенсионеров, то для них доплату рассчитывают на основе прожиточного минимума, действовавшего на дату назначения пенсионной выплаты. В случае увольнения размер выплат должны пересчитать в соответствии с актуальными данными.

Как известно, с января 2025 года требования по минимальному страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту следующие:

  • выход в 60 лет — 32 года стажа;
  • выход в 63 года — 22 года стажа;
  • выход в 65 лет — 15 лет стажа.

Ранее мы писали, кто из украинцев имеет право на минимальную пенсию в 7,8 тыс. грн. Такие гарантии распространяются на родных погибших военных при условии назначения пенсии в связи с потерей кормильца.

Также мы рассказывали, какие категории граждан имеют право на пенсию в размере 60% суммы от зарплаты. Соответствующее правило распространяется на работников государственной службы.

выплаты пенсии ПФУ пенсионеры стаж
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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