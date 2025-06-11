Страховий стаж — у чому різниця із трудовим стажем у 2025 році

Людина тримає в руці трудову книжку. Фото: УНІАН

Трудовий стаж і страховий стаж — два поняття, які пов'язані між собою, але не є одним і тим самим. Водночас багато українців досі плутають ці два терміни.

Редакція Новини.LIVE пояснює, у чому різниця між страховим та трудовим стажем.

Реклама

Читайте також:

У чому різниця між трудовим стажем та страховим

Як пояснив виданню "На пенсії" пенсійний експерт Сергій Коробкін трудовий стаж, який українці отримували до 2004 року, прирівнюється до страхового. Так, до першого враховують:

період, коли людина навчається на денній формі;

військова служба;

підприємництво;

період, під час якої громадянину платили допомогу по безробіттю тощо.

Отриманий стаж підтверджується відповідними документами, однак його можуть і не зарахувати. Причина — помилки у трудовій книжці.

"Такий стаж можна підтвердити довідкою з місця роботи або архівними документами. В крайньому разі, стаж до 2004 року можна підтвердити навіть показаннями свідків. Це якщо жодні документи не збереглися. Тоді потрібно мати не менше двох свідків, які б мали документи про свою роботу у той самий час разом з вами", — пояснив Сергій Коробкін.

Натомість страховий стаж рахують починаючи із січня 2004 року. До цього періоду входить час, коли особа підлягала загальнообов’язковому пенсійному страхуванню. Якщо простими словами — роботодавець щомісяця платить за неї ЄСВ.

Нагадаємо, українцям зараховують до страхового стажу роки, проведені в армії. Цей період можуть врахувати до різних видів стажу для майбутньої пенсії військовослужбовців.

Також ми розповідали, що українці можуть йти на пенсію у 60, 63 або 65 років. Але декому з громадян дозволяють оформити пенсійні виплати у 50 років.