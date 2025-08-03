Пенсии бывшим военнослужащим — какую доплату можно оформить в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Украинцы, которые уволились из армии и вышли на пенсию, могут оформить надбавку к своим выплатам. Однако важно знать, кто из бывших военнослужащих имеет право получить доплату.

Редакция Новини.LIVE объясняет, что об этом известно в 2025 году.

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Подробнее о надбавке к пенсиям бывшим военнослужащим

Как пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области, надбавка к пенсиям за выслугу лет и в связи с инвалидностью назначаются военнослужащим и гражданам, у которых есть право на пенсионные выплаты. Речь идет, в частности, о:

неработающих пенсионерах (к пенсиям за выслугу лет);

неработающих гражданах с инвалидностью (к пенсии по инвалидности), если на их иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи.

Такие надбавки назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Как начисляют надбавку

Доплату можно получить только на тех членов семьи, которым государство не предоставляет:

пенсию по солидарной системе;

пенсию в связи с инвалидностью;

социальную помощь в связи с инвалидностью;

финпомощь на детей одиноким матерям.

"При наличии права одновременно на пенсию, указанные виды помощи и надбавку на нетрудоспособного члена семьи к пенсии за выслугу лет или по инвалидности по выбору пенсионера может быть назначена пенсия, государственная социальная помощь или начислена на этого члена семьи надбавка", — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Если в семье есть два или более пенсионеров, тогда надбавку получит только один пенсионер, даже если нетрудоспособные представители семьи находятся на их совместном содержании.

Как оформить надбавку

Для этого ПФУ должен получить от заявителя ряд документов:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи с кормильцем (принимаются паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, а также решение суда);

документы о пребывании на иждивении заявителя нетрудоспособных членов семьи;

сведения о проживании (вместе по одному адресу) или другие документы, выданные в соответствии с действующим законодательством по месту жительства лица, в частности органом местного самоуправления, подтверждающие такой факт;

документы, подтверждающие, что гражданин не работает и не проходит службу.

Документы для назначения надбавки к пенсии можно подать на веб-портале ПФУ.

Напомним, что многодетные матери тоже могут оформить надбавку к пенсиям. Известно, на какие доплаты могут претендовать украинки. Также мы рассказывали, кому из украинцев платят минимальную пенсию. В ПФУ сообщили детали.