Пенсії колишнім військовослужбовцям — яку доплату можна оформити у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Українці, які звільнилися з армії та вийшли на пенсію, можуть оформити надбавку до своїх виплат. Однак важливо знати, хто з колишніх військовослужбовців має право отримати доплату.

Редакція Новини.LIVE пояснює, що про це відомо у 2025 році.

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Детальніше про надбавку до пенсій колишнім військовослужбовцям

Як пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області, надбавку до пенсій за вислугу років та у зв'язку з інвалідністю призначаються військовослужбовцям та громадянам, у яких є право на пенсійні виплати. Йдеться, зокрема, про:

непрацюючих пенсіонерів (до пенсій за вислугу років);

непрацюючих громадян з інвалідністю (до пенсії по інвалідності), якщо на їхньому утриманні перебувають непрацездатні члени сім’ї.

Такі надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена сім’ї у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як нараховують надбавку

Доплату можна отримати тільки на тих членів сім’ї, яким держава не надає:

пенсію за солідарною системою;

пенсію у зв'язку з інвалідністю;

соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю;

фіндопомогу на дітей одиноким матерям.

"За наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги та надбавку на непрацездатного члена сім’ї до пенсії за вислугу років або по інвалідності за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім’ї надбавку", — підкреслили у Пенсійному фонді.

Якщо у сім'ї є два або більше пенсіонерів, тоді надбавку отримає лише один пенсіонер, навіть якщо непрацездатні представники родини перебувають на їхньому спільному утриманні.

Як оформити надбавку

Для цього ПФУ має отримати від заявника низку документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують родинні зв’язки з годувальником (приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, а також рішення суду);

документи про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї;

відомості про проживання (разом за однією адресою) або інші документи, видані відповідно до чинного законодавства за місцем проживання особи, зокрема органом місцевого самоврядування, що підтверджують такий факт;

документи, які підтверджують, що особа не працює, не проходить службу.

Документи для призначення надбавки до пенсії можна подати на вебпорталі ПФУ.

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