Пенсии в Украине — кто из пенсионеров получит дополнительно 3 тыс. грн в августе 2025 года

Женщины пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года некоторые украинские граждане получат дополнительно к пенсии до 3 тыс. грн. Речь идет о выплатах, посвященных Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на дополнительные выплаты до 3 тыс. грн к пенсии

Согласно принятому Кабинетом министров постановлению "Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины", предусмотренной нормами закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", в августе части пенсионеров начислят дополнительные выплаты. В зависимости от категории размер доплаты будет колебаться от 450 до 3,1 тыс. грн.

В частности, помощь окажут участникам войны, бывшим узникам концлагерей и гетто, лицам, которые были принудительно вывезены на работы. Также дополнительные средства смогут получить члены семей погибших ветеранов войны.

Кроме того, выплаты предусмотрены лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и лицам с первой группой инвалидности вследствие войны. Дополнительные суммы предоставят участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства.

Размеры дополнительной денежной помощи

Размер разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины зависит от категории, под которую подпадают граждане. А именно:

450 грн получат участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, лица, которых насильно вывезли на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков;

650 грн могут получить родные погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен в соответствии с п. 1 ст. 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты", члены семей погибших (умерших) защитников, жены (мужья) умерших лиц, которые имели инвалидность вследствие войны, и не женились повторно, жены (мужья) умерших УБД, участников войны и жертв нацистских преследований, которые были признаны при жизни лицами с инвалидностью от общей болезни, трудового увечья, которые повторно не женились;

1 тыс. грн — участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (на время заключения не было 18 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, дети, которые там родились;

3,1 тыс. грн — лица, у которых есть особые заслуги перед Родиной;

лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на время заключения не было 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, признанные лицами с инвалидностью от общей болезни, трудового увечья и по другим причинам:

- III группы — 2,7 тыс. грн;

- II группы — 2,9 тыс. грн;

- I группы — 3,1 тыс. грн.

Сумму денежной помощи начислят вместе с основной выплатой пенсии.

Ранее мы писали, что пенсии, на выплату которых граждане имели право, однако не смогли получить вовремя, выплачивают не более чем за три года с даты обращения с соответствующей просьбой. Размер выплат у каждого будет индивидуальным.

Также мы сообщали, что в Украине предусматривается предоставление доплаты к пенсионным выплатам для тех граждан, у которых есть сверхурочный стаж. Так, каждый дополнительный год будет гарантировать рост пенсионной выплаты на 1%.