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Главная Финансы Доплата 940 грн к пенсии — кто из украинцев получает в 2025 году

Доплата 940 грн к пенсии — кто из украинцев получает в 2025 году

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Дата публикации 25 июня 2025 06:10
Пенсии в 2025 году — кому выплачивают дополнительно по 940 грн ежемесячно
Кошелек с гривневыми купюрами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Как оформить пенсию за особые заслуги Назначение пенсии за особые заслуги и размер доплаты

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о доплатах к пенсиям предусмотренные за звание "Герои Украины, Герои Небесной Сотни", в частности, для родных погибших участников Революции Достоинства (Евромайдана). Известно, какой размер соответствующей государственной доплаты к пенсии в 2025 году.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Назначение пенсии за особые заслуги и размер доплаты

Как пояснили в Пенсионном фонде, в стране предусмотрено назначение пенсии за особые заслуги, которая устанавливается именно как надбавка к основной рассчитанной пенсии.

Так, согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", доплаты за особые заслуги назначаются лицам, которые уже получают:

  • пенсию по возрасту;
  • пенсию по инвалидности;
  • пенсию за выслугу лет;
  • пенсию в связи с потерей кормильца.

Размер такой надбавки высчитывается как процент от актуального прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность. По правилам, размер доплаты для Героев Украины и Героев Небесной Сотни составляет 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году показатель равен 2361 грн. Это означает, что доплата будет составлять 944 грн (2361 * 40% = 944).

В частности, Героями Небесной Сотни признаны лица, включенные в перечень лиц, смерть которых связана с участием в массовых протестах в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, члены семей которых имеют право на доплату к пенсии в связи с потерей кормильца.

Как оформить пенсию за особые заслуги

Заявление о назначении пенсии за особые заслуги и документы нужно подавать в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Среди документов, которые необходимо предоставить:

  • заявление об установлении пенсии лицу, имеющему особые заслуги;
  • идентификационный код;
  • справка о регистрации места жительства;
  • паспорт гражданина;
  • документы, где подтверждаются особые заслуги лица;
  • документы, где подтверждаются родственные связи с лицом, имеющим особые заслуги;
  • документы, где подтверждается стаж;
  • справка медико-социальной экспертной комиссии;
  • справка о виде и размере получаемой пенсии, а если лицо работает, то справка о зарплате.

Ранее мы писали о том, кто из украинских граждан имеет право на почетное звание "Заслуженный". Также известно, какой размер доплаты предусмотрен за такое почетное звание в 2025 году.

Также сообщали, когда назначают адресную помощь для минимального размера пенсии в 16,8 тыс. грн. На такую выплату имеют право лица с инвалидностью вследствие войны первой группы, лица с инвалидностью вследствие войны второй, третьей групп из числа УБД во время Второй мировой войны.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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