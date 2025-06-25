Пенсии в 2025 году — кому выплачивают дополнительно по 940 грн ежемесячно

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о доплатах к пенсиям предусмотренные за звание "Герои Украины, Герои Небесной Сотни", в частности, для родных погибших участников Революции Достоинства (Евромайдана). Известно, какой размер соответствующей государственной доплаты к пенсии в 2025 году.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Назначение пенсии за особые заслуги и размер доплаты

Как пояснили в Пенсионном фонде, в стране предусмотрено назначение пенсии за особые заслуги, которая устанавливается именно как надбавка к основной рассчитанной пенсии.

Так, согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", доплаты за особые заслуги назначаются лицам, которые уже получают:

пенсию по возрасту;

пенсию по инвалидности;

пенсию за выслугу лет;

пенсию в связи с потерей кормильца.

Размер такой надбавки высчитывается как процент от актуального прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность. По правилам, размер доплаты для Героев Украины и Героев Небесной Сотни составляет 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году показатель равен 2361 грн. Это означает, что доплата будет составлять 944 грн (2361 * 40% = 944).

В частности, Героями Небесной Сотни признаны лица, включенные в перечень лиц, смерть которых связана с участием в массовых протестах в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, члены семей которых имеют право на доплату к пенсии в связи с потерей кормильца.

Как оформить пенсию за особые заслуги

Заявление о назначении пенсии за особые заслуги и документы нужно подавать в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Среди документов, которые необходимо предоставить:

заявление об установлении пенсии лицу, имеющему особые заслуги;

идентификационный код;

справка о регистрации места жительства;

паспорт гражданина;

документы, где подтверждаются особые заслуги лица;

документы, где подтверждаются родственные связи с лицом, имеющим особые заслуги;

документы, где подтверждается стаж;

справка медико-социальной экспертной комиссии;

справка о виде и размере получаемой пенсии, а если лицо работает, то справка о зарплате.

Ранее мы писали о том, кто из украинских граждан имеет право на почетное звание "Заслуженный". Также известно, какой размер доплаты предусмотрен за такое почетное звание в 2025 году.

Также сообщали, когда назначают адресную помощь для минимального размера пенсии в 16,8 тыс. грн. На такую выплату имеют право лица с инвалидностью вследствие войны первой группы, лица с инвалидностью вследствие войны второй, третьей групп из числа УБД во время Второй мировой войны.