Пенсії за інвалідністю — коли і кому варто обрати виплати за віком

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

Українське законодавство дозволяє громадянам, які отримують пенсійні виплати за інвалідністю, перейти на пенсію за віком. Відомо, коли вигідно звертатися за призначенням виплат та які для цього необхідні документи.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Коли необхідно звернутись за виплатами

За даними ПФУ, громадяни, які отримують пенсію з інвалідності, мають право перейти на пенсійні виплати за віком. З відповідним питанням українці можуть звертатися у відділення Пенсійного фонду будь-коли після появи права на таку пенсію.

Згідно зі ст. 10 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", громадяни мають право на різні види пенсій (за віком, за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника). Вибрати вид пенсії людина може самостійно, орієнтуючись на те, розмір якої пенсійної виплати вищий.

Щодо питання більш вигідної пенсії, то це залежить від групи інвалідності та обставин. Зокрема, для осіб з інвалідністю першої групи більш вигідною може бути пенсія за віком, адже становить 100% мінімальної пенсії за віком, а для інших груп пенсії з інвалідності можуть бути меншими.

Пенсію за інвалідністю другої групи призначають у розмірі 90%, третьої групи — у 50% пенсії за віком. До стажу зараховують додатковий стаж — період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

У ситуації, коли інвалідність громадянину встановили в молодому віці, тривалість додаткового стажу доволі велика, тому немає доцільності у переході на пенсію за віком.

Які необхідні документи та куди подавати

В Україні діє екстериторіальний принцип обслуговування громадян представниками Пенсійного фонду. Це означає, що українці можуть подавати заяви про призначення виплат та документи у будь-який сервісний центр ПФУ.

Треба зібрати такий пакет документів, який необхідно надати до фонду:

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

документи, де йдеться про страховий стаж (це може бути трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток);

довідка про зарплату за 60 місяців поспіль за бажанням (по 1 липня 2000 року);

дані банківського рахунку (у разі обрання способу виплати через банк).

Раніше ми повідомляли, що пенсіонери зобов'язані повідомляти про всі важливі зміни у персональних даних чи життєвих обставинах. Інакше є загроза втрати права на нарахування виплат.

Також писали, що українцям, які перебувають за кордоном, загрожує втрата нарахування пенсій. Такий розвиток подій може чекати через ігнорування механізму ідентифікації особи.