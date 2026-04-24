Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Доплата 2600 грн до пенсії: як змінились правила призначення

Доплата 2600 грн до пенсії: як змінились правила призначення

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 06:10
Доплати до пенсій: за рахунок чого більше людей отримає 2600 грн у 2026 році
Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році уряд розширив підстави для нарахування доплати до пенсії у майже 2600 грн. Йдеться про право на додаткову державну підтримку тих, хто проживав у радіаційно забруднених зонах.  

Про те, що змінилось у правилах надання такої допомоги, розповідають Новини.LIVE

Завдяки чому більше людей отримає доплати до пенсій у 2600 грн  

Згідно з новим рішенням Кабінету міністрів, в Україні розширили підстави для можливості підтвердження факту проживання людей у радіаційно забруднених зонах станом на 26 квітня 1986 року або у період до 1 січня 1993 року:

  1. Територіях безумовного (обов’язкового);
  2. Територіях гарантованого добровільного відселення.

Відповідні зміни покликані посилити права на фінансову доплату до пенсій непрацюючих пенсіонерів, власників статусу постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Згідно з новаціями, перелік ситуацій, коли факт проживання встановлюється через спецкомісії за відсутності відповідних даних у держреєстрах або документах, розширили.

Зокрема, людина може звернутися за виплатами у ситуаціях, коли відомості відсутні:

Читайте також:
  • у паспорті громадянина;
  • у Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • у базах Державної міграційної служби. 

Така можливість особливо актуальна для громадян, які:

  • втратили документи;
  • змінювали місце проживання;
  • проживали разом із батьками.

Також уряд ухвалив рішення продовжити реалізацію пілотного проєкту з внесення такої інформації у реєстри тергромад до 30 вересня 2026 року. Такий крок дасть можливість більшому числу українців скористатися механізмом підтвердження статусу.

Як пояснили у Кабміні, відповідні зміни мають на меті створити справедливі умови для осіб, у яких є право на доплати до пенсій, однак відсутня можливість реалізувати його через проблеми з повнотою даних у державних реєстрах.

Новації не потребуватимуть додаткового фінансування, адже виплати будуть здійснені в рамках передбаченого бюджету на поточний рік.

Що ще треба знати про пенсійну доплату 

Питання надання надбавок до пенсій регулює закон "Про Держбюджет-2026". Згідно з ним, непрацевлаштовані пенсіонери-чорнобильці, які проживали в зонах обов'язкового та добровільного відселення у період 1986-1993 років, мають право на доплату.

Нормами закону "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", передбачаються три зони:

  • Перша — зона відчуження, звідки евакуювали громадян одразу після аварії;
  • Друга — зона обов’язкового безумовного відселення, де території зазнали суттєвого забруднення і звідти вивезли громадян;
  • Третя — зона, звідки громадяни можуть виїхати на добровільній основі.

Згідно з правилами, розмір доплати прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Оскільки з 1 січня 2026 року в Україні прожитковий мінімум переглянули, розмір виплати становить 2 595 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали про механізм добровільної участі для купівлі страхового стажу. Йдеться про мінімальну щомісячну сплату 1 902 грн. Такий стаж накопичуватиметься плавно разом із платежами. 

Ще Новини.LIVE писали, що пенсія у разі поновлення на державній службі може виплачуватися надалі. Норми закону не зупиняють виплати автоматично, однак для спецпенсій передбачені деякі обмеження та особливості.

виплати пенсії гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації