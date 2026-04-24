Доплати до пенсій: за рахунок чого більше людей отримає 2600 грн у 2026 році

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році уряд розширив підстави для нарахування доплати до пенсії у майже 2600 грн. Йдеться про право на додаткову державну підтримку тих, хто проживав у радіаційно забруднених зонах.

Про те, що змінилось у правилах надання такої допомоги, розповідають Новини.LIVE.

Завдяки чому більше людей отримає доплати до пенсій у 2600 грн

Згідно з новим рішенням Кабінету міністрів, в Україні розширили підстави для можливості підтвердження факту проживання людей у радіаційно забруднених зонах станом на 26 квітня 1986 року або у період до 1 січня 1993 року:

Територіях безумовного (обов’язкового); Територіях гарантованого добровільного відселення.

Відповідні зміни покликані посилити права на фінансову доплату до пенсій непрацюючих пенсіонерів, власників статусу постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Згідно з новаціями, перелік ситуацій, коли факт проживання встановлюється через спецкомісії за відсутності відповідних даних у держреєстрах або документах, розширили.

Зокрема, людина може звернутися за виплатами у ситуаціях, коли відомості відсутні:

Читайте також:

у паспорті громадянина;

у Єдиному державному демографічному реєстрі;

у базах Державної міграційної служби.

Така можливість особливо актуальна для громадян, які:

втратили документи;

змінювали місце проживання;

проживали разом із батьками.

Також уряд ухвалив рішення продовжити реалізацію пілотного проєкту з внесення такої інформації у реєстри тергромад до 30 вересня 2026 року. Такий крок дасть можливість більшому числу українців скористатися механізмом підтвердження статусу.

Як пояснили у Кабміні, відповідні зміни мають на меті створити справедливі умови для осіб, у яких є право на доплати до пенсій, однак відсутня можливість реалізувати його через проблеми з повнотою даних у державних реєстрах.

Новації не потребуватимуть додаткового фінансування, адже виплати будуть здійснені в рамках передбаченого бюджету на поточний рік.

Що ще треба знати про пенсійну доплату

Питання надання надбавок до пенсій регулює закон "Про Держбюджет-2026". Згідно з ним, непрацевлаштовані пенсіонери-чорнобильці, які проживали в зонах обов'язкового та добровільного відселення у період 1986-1993 років, мають право на доплату.

Нормами закону "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", передбачаються три зони:

Перша — зона відчуження, звідки евакуювали громадян одразу після аварії;

Друга — зона обов’язкового безумовного відселення, де території зазнали суттєвого забруднення і звідти вивезли громадян;

Третя — зона, звідки громадяни можуть виїхати на добровільній основі.

Згідно з правилами, розмір доплати прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Оскільки з 1 січня 2026 року в Україні прожитковий мінімум переглянули, розмір виплати становить 2 595 грн.

