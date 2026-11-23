Жінка похилого віку в парку. Фото: Новини.LIVE

З 2027 року Пенсійний фонд України (ПФУ) почне нараховувати одній категорій до базового розміру пенсії додатково 2 878 грн. Йдеться про виплату щомісячної доплати, що тотожна розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Вона передбачена для пенсіонерів, які постраждали через Чорнобильську аварію та на постійній основі проживають у зонах обов'язкового/гарантованого добровільного відселення.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію уряду.

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Хто наділений правом на окремі виплати до пенсії

Згідно зі статтею 39 закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", право на отримання щомісячної додаткової виплати мають непрацюючі пенсіонери за умови оформлення офіційного статусу "постраждалого через аварію на ЧАЕС".

Закон гарантує відповідну фінансову підтримку тим, хто стабільно мешкав станом на 26 квітня 1986 року/в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року на територіях населених пунктів, на які поширюється:

зона безумовного/обов'язкового відселення;

зона гарантованого добровільного відселення.

Кому ще уряд дозволив оформити доплати

Згідно з інформацією Кабінету міністрів, в Україні вирішили продовжити дію експериментальної ініціативи, що дозволить більшій кількості людей претендувати на відповідні виплати.

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Термін для подання документів та внесення інформації до реєстру тергромади про періоди та адресу проживання громадян зі статусом постраждалої внаслідок катастрофи на ЧАЕС продовжили до 31 грудня. Йдеться про громадян, які з різних причин не могли підтвердити законне право на доплати.

Експериментальний механізм дозволить офіційно зафіксувати факт проживання. Для цього тимчасові комісії при обласних військових адміністраціях мають внести відповідну інформацію, навіть якщо відсутні документи у держреєстрах. Це можна зробити на основі інших доказів.

Після внесення тимчасовими комісіями таких даних за місцем, де людина фактично мешкала в зазначений період, Пенсійний фонд зможе призначити доплати.

Нині функціонують комісії з підтвердження місця проживання при обласних військових адміністраціях у восьми регіонах України:

Волинському;

Житомирському;

Київському;

Рівненському;

Сумському;

Черкаському;

Чернівецькому;

Чернігівському.

Як обчислюватимуть доплати до пенсії з 2027 року

Згідно з "Про Державним бюджетом-2026", розмір чорнобильської доплати становить 2 595 грн. Вона прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на початок календарного року.

З 2027 року держава гарантуватиме більшу суму відповідної доплати, оскільки суму прожиткового мінімуму для непрацездатних планують підвищити.

Якщо проєкт закону "Про Держбюджет" пройде друге читання у парламенті, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте до 2 878 грн. Це означатиме, що пенсіонери зі спецстатусом почнуть отримувати таку доплату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто може сплачувати добровільні пенсійні внески в Україні. За даними ПФУ, всі громадяни можуть скористатися такою можливістю та почати добровільно сплачувати внески, що гарантує збільшення стажу. Робити оплату можна навіть тим, хто перебуває за кордоном. Для зарахування одного місяця стажу потрібно буде сплатити 1 902 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що з 2027 року українці похилого віку почнуть отримувати більші пенсійні надбавки, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Зокрема, ПФУ почне нараховувати вищі доплати для громадян зі статусом УБД. Сума може зрости до понад 700 грн.