Зарплаты учителей — в Минобразования предостерегли от манипуляций с доплатами в 1 тыс. грн

Педагог с учениками в классе. Фото: Freepik

В Министерстве образования сделали важное уточнение относительно доплаты к заработным платам за работу в неблагоприятных условиях ("учительская тысяча"). Там отметили, что педагоги имеют право требовать от образовательных учреждений и местных властей соответствующей выплаты, поскольку она является обязательной.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Минобразования.

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Невыплата доплаты к зарплатам учителей

Как отмечают в образовательном ведомстве, несмотря на обязательность доплаты для учителей за работу в неблагоприятных условиях труда и направление средств из государственного бюджета в громады, некоторые так ее и не получили.

В Минобразования отметили, что держат ситуацию с выплатами на контроле, все учителя должны получить выплаты.

"МОН мониторит ситуацию с начислением доплаты и получает информацию о невыплате или уменьшении других надбавок и доплат. Если вы еще не получили доплату, поинтересуйтесь в вашем управлении образования, распределил ли местный совет средства", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в случае отсутствия распределения средств — все доплаты начислят после заседания местного совета.

Также напомнили, что целью установления соответствующей доплаты является увеличение зарплаты учителям, поэтому уменьшение других надбавок и доплат также недопустимо.

"Поэтому предостерегаем местные органы самоуправления от манипуляций с выплатами", — добавили в министерстве.

Объявление. Источник: Минобразования

Размеры учительских доплат в 2025 году

С начала этого года все работники учреждений общего среднего образования начали получать дополнительные доплаты. Новый проект помощи реализуют в два этапа. Размеры выплат следующие:

1 тыс. гривен ежемесячно с 1 января 2025 года (1,3 тыс. грн до уплаты налогов);

2 тыс. гривен ежемесячно с 1 сентября 2025 года (2,6 тыс. грн до уплаты налогов).

Надбавки также предусмотрены таким работникам:

школьным психологам;

руководителям кружков;

воспитателям групп продленного дня.

Ранее мы писали, что в Украине могут существенно повысить зарплату педагогическим работникам. Профсоюзы призвали Кабинет министров выполнить законодательные гарантии в соответствии с законом "Об образовании" и Конституцией.

Также мы сообщали, в Украине установлена минимальная гарантированная сумма заработной платы. Госслужба по вопросам труда мониторит такие выплаты, если она будет меньше — будет ждать наказание.