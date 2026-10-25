Мужчина продает сало на рынке. Фото: Новини.LIVE

В Украине осенью выросли цены на сало, причем больше всего подорожал домашний продукт. С начала 2026 года его стоимость увеличилась на 13,6% — до 309 гривен за килограмм, тогда как соленое сало подорожало всего на 2%. Ученые объяснили причины подорожания и спрогнозировали, вырастут ли цены до конца года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Комерсант Украинский".

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Сколько стоит сало в Украине

По состоянию на октябрь средняя розничная цена домашнего сала в торговых сетях составляла 309 гривен за килограмм. В начале года продукт стоил 272 гривны. Таким образом, за этот период он подорожал на 37 гривен, или 13,6%.

Соленое сало подорожало значительно меньше. Если в начале года килограмм стоил 221,29 гривны, то в октябре его цена составляла 225,72 гривны. Разница — 4,43 гривны, или около 2%.

Домашнее сало подорожало заметнее, чем соленое. В то же время цены на оба вида продукта в течение года менялись неравномерно.

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Как менялись цены на сало в течение года

По словам Натальи Копитец, ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и продовольствия Национального научного центра "Институт аграрной экономики", с ноября 2025 года по 1 апреля 2026-го розничная цена домашнего сала оставалась на уровне 272 гривен за килограмм.

Весной и в начале лета продукт даже подешевел. В период с апреля по июль цена снизилась на 2% — до 266,50 гривны за килограмм.

Однако в августе ситуация изменилась. К октябрю домашнее сало подорожало на 15,9% и достигло 309 гривен за килограмм. Таким образом, осенний рост перекрыл предыдущее снижение стоимости.

Соленое сало дольше сохраняло стабильную цену. С сентября 2025 года по август 2026-го килограмм стоил 221,29 гривны. Лишь позже цена выросла до 225,72 гривны.

Почему дорожает сало в Украине

Одним из главных факторов подорожания сала стало увеличение затрат на производство и перевозку продукции. В частности, исследовательница связывает рост цен с подорожанием топлива, которое влияет на логистические расходы.

Речь идет о доставке кормов, транспортировке свиней и перевозке готовой продукции в торговые сети. Все эти этапы требуют затрат на топливо, поэтому изменение его стоимости сказывается на общей себестоимости продукта.

Когда расходы производителей и продавцов увеличиваются, это может повлиять и на конечную цену для покупателей. В то же время домашнее и соленое сало дорожали разными темпами, что свидетельствует о различиях в динамике их розничных цен.

Подорожает ли сало до конца года

По прогнозу ученых Института аграрной экономики, до конца 2026 года дальнейшего роста розничных цен на сало не ожидается. Стоимость продукта может остаться на уровне середины октября.

В частности, домашнее сало, по прогнозу, будет стоить около 309 гривен за килограмм, а соленое — 225,72 гривны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мясо в Украине подорожало, а цены на свинину, говядину и курятину менялись по-разному. Стоимость зависит от вида мяса и конкретной части туши, поэтому расходы покупателей могут существенно различаться. Украинцам стоит сравнивать цены перед покупкой, чтобы рациональнее планировать бюджет на продукты.

Также Новини.LIVE сообщали, что грецкие орехи в Украине за год подорожали примерно вдвое — до 400 гривен за килограмм очищенного продукта. На стоимость повлияли более слабый урожай предыдущего сезона и весенние заморозки, которые сократили предложение. Из-за этого даже небольшая покупка орехов стала более ощутимой для семейного бюджета.